Μητσοτάκης: Ο Γιάννης Ιωαννίδης έβαλε τη σφραγίδα στο ελληνικό μπάσκετ

Η είδηση του θανάτου του Γιάννη Ιωαννίδη σκόρπισε θλίψη στο Πανελλήνιο. Το συγκινητικό "αντίο"του Πρωθυπουργού.

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Ιωαννίδη. Τον παλαιό βουλευτή και υπουργό της παράταξής μας, αλλά και τον αθλητή και προπονητή που έβαλε τη δική του σφραγίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Ο θρυλικός «ξανθός» έχασε, δυστυχώς, την πιο μεγάλη μάχη. Θα διεκδικεί, όμως, πάντα τη «ρεβάνς» στη μνήμη όλων μας. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του» έγραψε σε ανάρτηση στα social media ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης λίγα λεπτά μετά την είδηση του θανάτου του Γιάννη Ιωαννίδη.

Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιάννη Ιωαννίδη. Τον παλαιό βουλευτή και υπουργό της παράταξής μας, αλλά και τον αθλητή και προπονητή που έβαλε τη δική του σφραγίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) October 4, 2023

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γιάννης Ιωαννίδης θα κρατάει πάντα τον τίτλο του νικητή



«Ο Γιάννης Ιωαννίδης, μεγάλος μαχητής των γηπέδων, της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής, έχασε από τον σκληρότερο των αντιπάλων. Από παιδάκι στον Άρη, πρώτα παίκτης μετά προπονητής, συνέδεσε την παρουσία του με τον “αυτοκράτορα”, όπως ονομάστηκε στα χρόνια του η αγαπημένη του ομάδα. Ακολούθησαν η Λάρισα, η Εθνική Ελλάδος, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Παντού πρωταγωνιστής, όπως αργότερα και στα έδρανα της Βουλής ή ως υπουργός».

«Για όλους αυτούς τους αγώνες, στη μνήμη μας θα κρατάει πάντα τον τίτλο του νικητή, ακόμη κι αν ο τελευταίος του αντίπαλος, ο θάνατος, φαντάζει ανίκητος. Καλό ταξίδι", τονίζει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Δώρα Αυγέρη αναφορικά με τον θάνατο του Γιάννη Ιωαννίδη.

