“Κίμων”: Η επίσημη τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας στη Γαλλία (βίντεο)

Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, έγινε στη Γαλλία η επίσημη τελετή καθέλκυσης της πρώτης από τις συνολικά τρείς φρεγάτες.

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια και του Γάλλου ομόλογου του Σεμπαστιάν Λεκορνιού πραγματοποιήθηκε σήμερα στα ναυπηγεία της εταιρείας Ναβάλ, στο Λοριάν την Γαλλίας, η τελετή για την καθέλκυση της ελληνικής φρεγάτας «Κίμων»

Ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος επιθεώρησε την φρεγάτα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, δήλωσε πως νοιώθει μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκεται σήμερα στο κατάστρωμα αυτής της νέας υπερσύχρονης φρεγάτας, η οποία εκτιμάται πως το 2025 θα πλέει στα ελληνικά ύδατα. «Περνάμε σε μία νέα εποχή, στον 21ο αιώνα» είπε χαρακτηριστικά ο Ελληνας υπουργός υπογραμμίζοντας ότι η φρεγάτα «Κίμων» και οι άλλες δύο φρεγάτες που θα ακολουθήσουν θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και θα λειτουργήσουν ως παράγοντες ειρήνης, σταθερότητας, αλλά και προβολής ισχύος στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως άλλωστε και κάθε ελληνική κυβέρνηση, είναι απολύτως αποφασισμένη να προασπίσει τον εθνικό χώρο και δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος που έχει την τιμή να είναι ο υπουργός ο όποιος παραλαμβάνει αυτό το υπερσύγχρονο πλοίο.

Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην εταιρική σχέση και τους ισχυρούς διαχρονικούς δεσμούς της Ελλάδας με τη Γαλλία. Μια σχέση που όπως είπε «βασίζεται στην αλληλεγγύη και αν απαιτηθεί στην αμοιβαία συνδρομή για την αντιμετώπιση κάθε επίθεσης εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών, στη βάση βεβαίως του διεθνούς δικαίου». Η απόκτηση αυτής της φρεγάτας αποτελεί πηγή περηφάνιας για τα στελέχη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού υπογράμμισε, επίσης, ο υπουργός 'Αμυνας τονίζοντας πως ο «Κίμων» συνεχίζει την παράδοση της Ελλάδας, για δυόμιση χιλιάδες χρόνια, ως ναυτικής δύναμης.

Το πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών αποτελεί παράγοντα συνεργασίας ανάμεσα στην γαλλική και την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία είπε επίσης ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος καταλήγοντας υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο πρώην υπουργός Νίκος Παναγιωτόπουλος αναφορικά με την κατασκευή των φρεγατών.

Από γαλλικής πλευράς ο Σεμπαστιάν Λεκορνιού υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία και χαιρέτισε τον εποικοδομητικό ρόλο του Νίκου Δένδια τόσο από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών κατά το παρελθόν όσο και του υπουργού 'Αμυνας τους τελευταίους μήνες.

Ο Γάλλος υπουργός ανέφερε πως αν υπάρχει ένας ευρωπαίος εταίρος της Γαλλίας με κοινές αντιλήψεις σε μια σειρά θεμάτων αυτή είναι η Ελλάδα, τονίζοντας πως αυτό αποτυπώνεται πρωτίστως στην αμυντική συνεργασία. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνιού δήλωσε ευγνώμων προς την Ελλάδα για την εμπιστοσύνη που δείχνει στη γαλλική τεχνολογία, σημειώνοντας ότι αυτή θα είναι πάντα στη διάθεση της Ελλάδας.

Μητσοτάκης: Η θωράκιση της πατρίδας είναι προϋπόθεση για την ειρήνη

Την καθέλκυση της πρώτης Ελληνικής φρεγάτας τύπου Βelharra χαιρετίζει σε ανάρτηση του στο Facebook o πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει:

«Ημέρα χαράς και υπερηφάνειας σήμερα για τo Πολεμικό μας Ναυτικό, αλλά και όλους τους Έλληνες. Ο «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα Belharra με υψωμένη τη γαλανόλευκη, καθελκύεται στα νερά της Μεσογείου!

Πριν από 30 μήνες είχα δεσμευτεί ότι η χώρα θα αποκτήσει τα πιο σύγχρονα σκάφη, τα πιο αποτελεσματικά μαχητικά και τον πιο κατάλληλο εξοπλισμό. Και πράγματι, αυτά γίνονται τώρα πραγματικότητα. Με τις καινούργιες φρεγάτες και κορβέτες. Με τα ελικόπτερα Romeo, τα Rafale και τα F16 Viper. Όπως και με τα τεθωρακισμένα και τα πυρομαχικά νέας γενιάς.

Παρά τις δυσκολίες των καιρών και με σεβασμό στα χρήματα του φορολογούμενου, το εθνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα προχωράει. Γιατί η θωράκιση της πατρίδας είναι προϋπόθεση για την ειρήνη και την ευημερία των πολιτών.

Το είπαμε και το κάναμε. Καλοτάξιδη, λοιπόν, η νέα μας φρεγάτα!»

Η τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας "Κίμων":

