Βρετανία - Σατανική νοσηλεύτρια: Έρευνα για τις βρεφοκτονίες σε νοσοκομείο

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου των βρεφών και την στάση της διοίκησης του νοσοκομείου, που φέρεται να ήταν ενήμερη 4 χρόνια πριν από την σύλληψη της νοσοκόμας!

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας στο νοσοκομείο όπου εργαζόταν η νοσηλεύτρια Λούσι Λέτμπι, η οποία καταδικάστηκε τον Αύγουστο επειδή σκότωσε επτά νεογέννητα και αποπειράθηκε να δολοφονήσει άλλα έξι.

Η 33χρονη Λέτμπι καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τους φόνους που διέπραξε στο Νοσοκομείο Κάουντες οφ Τσέστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Η αστυνομία ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι ερευνά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2016, εστιάζοντας «στη διεύθυνση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων» του νοσοκομείου.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν ερευνούμε συγκεκριμένα άτομα», είπε ένας εκπρόσωπος των αστυνομικών αρχών, ο Σάιμον Μπλάκγουελ, σημειώνοντας ότι η έρευνα είναι ακόμη "σε προκαταρκτικό στάδιο».

Η Λούσι Λέτμπι αρνείται όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται και έχει ασκήσει έφεση στην καταδικαστική απόφαση.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα διεξαχθεί μια ανεξάρτητη, δημόσια έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου των βρεφών και ιδίως η στάση που τηρούσε η διεύθυνση του νοσοκομείου, η οποία φέρεται να ήταν ενήμερη από το 2015 αλλά η νοσοκόμα συνελήφθη μόλις το 2019.

