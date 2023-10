Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: το TikTok και τα λάθη των γονιών όταν μιλάνε στα παιδιά τους

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Σάββατο, 7 Οκτωβρίου στις 14:00

O τρόπος που μιλάμε στα παιδιά μας είναι καθοριστικός. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε;

Το φαινόμενο εξάπλωσης του TikTok σε παιδιά και εφήβους και όσα πρέπει να προσέχουν οι γονείς.

Πρωτοποριακή Ρομποτική Θωρακοχειρουργική από μία τομή για παθήσεις του πνεύμονα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: «Καρκινάκι» - Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης για παιδιά και εφήβους επιβιώσαντες από καρκίνο.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

*Αυτή την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, η εκπομπή «Υγεία πάνω απ’ όλα» δεν θα μεταδοθεί λόγω της πολιτικής επικαιρότητας των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2023.

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Αλεξάνδρα Ζυγούρα Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος