Ελαιόλαδο από... “χρυσάφι”: Σεκιούριτι στα χωράφια για να σταματήσουν οι κλοπές (βίντεο)

“Πετάει” η τιμή του λαδιού, ενώ εξελίσσονται σε μάστιγα οι κλοπές ποσοτήτων ελαιόλαδου από συνεταιρισμούς, ελαιοτριβεία και σπίτια, ακόμη και από τα… καντήλια στα νεκροταφεία!

Σεκιούριτι στους ελαιώνες, ακόμη και μικροτσίπ στις ελιές πάνω στα δέντρα ή στα σακιά; Και, όμως, αυτά τα ενδεχόμενα, που σε παλαιότερες εποχές μάλλον θα έμοιαζαν με ανέκδοτα, συζητούν ήδη παραγωγοί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγοράς του ελαιολάδου, ενός προϊόντος που μετά από συνεχόμενες ανατιμήσεις, έχει φτάσει να είναι «χρυσός», όχι μόνο για τους ελαιοκαλλιεργητές, αλλά και για όσους πιθανώς ετοιμάζονται να αναζητήσουν το εύκολο κέρδος, μέσω της κλοπής.

Με την τιμή του ελαιολάδου περυσινής εσοδείας να έχει φτάσει τα 8-8,5 ευρώ και τις εκτιμήσεις της αγοράς για περαιτέρω άνοδο των τιμών με την έναρξη τις επόμενες ημέρες της νέας ελαιοκομικής περιόδου, οι φόβοι που εκφράζονται από τους παραγωγούς είναι εύλογοι.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιουργών νομού Ηρακλείου, Βαγγέλης Πρωτογεράκης, ήδη παραγωγοί από την περιοχή της Μεσαράς, όπου οι ελαιοκαλλιέργειες είναι φροντισμένες και αρδεύονται, εκφράζουν την ανησυχία τους και αναζητούν λύσεις για την ασφάλεια των ελαιοκαλλιεργειών τους, ενόψει της συγκομιδής του ελαιοκάρπου.

Όπως σημείωσε στην ΕΡΤ, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην ανάγκη οργάνωσης των παραγωγών, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ελιές θα μαζευτούν από τους ιδιοκτήτες τους, που έχουν καταβάλει κόπο και χρήμα για την καλλιέργειά τους, και όχι από κάποιον επιτήδειο.

Έτσι, μεταξύ των προτάσεων, όπως εξήγησε ο κ. Πρωτογεράκης, είναι να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν οικονομικά για την πρόσληψη σεκιούριτι για την φύλαξη των χωραφιών. Άλλοι προτείνουν ακόμη και οι ίδιοι οι παραγωγοί να οργανωθούν και να πραγματοποιούν περιπολίες τη νύχτα στα λιόφυτα, ενώ υπάρχουν και εισηγήσεις για την τοποθέτηση μικροτσίπ στον ελαιόκαρπο, όπως κάποιοι κάνουν και με τα κοπάδια τους, ώστε, σε περίπτωση κλοπής, να είναι δυνατόν να ανιχνευθεί η πορεία του κλεμμένου φορτίου.

Επίσης, ο κ. Πρωτογεράκης, με επιστολή του στην τοπική ΕΛΑΣ, θα ζητήσει τη λήψη αυξημένων μέτρων, για την ασφάλεια των ελαιοκαλλιεργειών που είναι “φορτωμένες”.

Το θέμα, όπως τόνισε, θα συζητηθεί εκτενώς την ερχόμενη εβδομάδα στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, όπου θα τεθούν όλες οι προτάσεις και θα αποφασιστούν οι αναγκαίες ενέργειες, ώστε να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν πιθανά φαινόμενα κλοπών.

Όλες αυτές οι συζητήσεις έχουν ως βάση την ιδιαίτερη φετινή συγκυρία που έχει οδηγήσει σε ένα ράλι αύξησης της τιμής του ελαιολάδου. Η μειωμένη εγχώρια και διεθνής παραγωγή ήδη από πέρυσι οδήγησε σταδιακά στην αύξηση της τιμής που καταρρίπτει διαρκώς το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ. Κανείς δε μπορούσε να φανταστεί στο ξεκίνημα της περυσινής ελαιοκομικής περιόδου ότι η τιμή του ελαιολάδου θα ξεπερνούσε τα 8 ευρώ το κιλό για τον παραγωγό, ούτε ότι η φετινή σεζόν θα ξεκινήσει με τιμές γύρω στα 9 ευρώ, όπως εκτιμούν πολλοί.

Και με αυτές τις τιμές, το δέλεαρ είναι μεγάλο, αν αναλογιστεί κάποιος ότι ένας τόνος ελαιόλαδο μπορεί να του αποφέρει 9.000 ευρώ.

