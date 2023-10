Life

“Μετά τη φωτιά”: Οι πρωταγωνιστές μιλούν για τους ανδρικούς ρόλους (βίντεο)

Αντρέας, Λευτέρης, Nathan και Γιάννης μιλούν για τον ρόλο τους στη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, που κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη.

Το «Μετά τη φωτιά» έρχεται τη Πέμπτη 5 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, στις 21:00 για να μας καθηλώσει με πλούσια πλοκή, συνεχείς ανατροπές και δυνατά συναισθήματα.

Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα, οι τέσσερις άνδρες που θα αλλάξουν τη μοίρα της Ιωάννας, της Ειρήνης και της Ανθής μάς παρουσιάζουν τον ρόλο τους στη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1.

Απολαύστε τους Αντρέα Κωνσταντίνου, Λευτέρη Ελευθερίου, Nathan Thomas και Γιάννη Καράμπαμπα on camera!

Τρεις γυναίκες, η Ιωάννα (Ντόρα Μακρυγιάννη), η Ειρήνη (Άλκηστις Ζιρώ) και η Ανθή (Ελπίδα Νικολάου), μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τις ζωές τους και να ακολουθήσουν τα αληθινά τους «θέλω». Θα καταφέρουν να ξαναγεννηθούν μέσα από τις στάχτες τους και να βρουν την πραγματική ευτυχία; Στο δρόμο τους, θα βρεθούν τέσσερις άνδρες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πορεία τους.

Ο Άρης (Λευτέρης Ελευθερίου) και ο Αλέξανδρος (Nathan Thomas) θα τις καταδιώξουν, θα τις εξαπατήσουν και θα προσπαθήσουν να τις καταστρέψουν.

Ο Οδυσσέας (Ανδρέας Κωνσταντίνου) και ο Νίκος (Γιάννης Καράμπαμπας) θα τους δώσουν το χέρι τους, θα βρεθούν δίπλα τους και θα αγαπήσουν την αλήθεια τους.

Έντονα συναισθήματα και ανατροπές, ανείπωτα μυστικά, δυνατές ερωτικές ιστορίες και αλυσιδωτές συγκρούσεις, σε μια σύγχρονη σειρά που βασίζεται σε πραγματικό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία το 1897.

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.





Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δρακουλαράκος, Δημήτρης Λογοθέτης

Σκηνογραφία: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Μαρία Κοντοδήμα

Casting: Ηρώ Γάλλου

Μοντάζ: Γιώργος Κατσένης

Μουσική: Ειρήνη Σκυλακάκη

Πρωταγωνιστούν: Αντρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Nathan Thomas, Γιάννης Καράμπαμπας και η Πηνελόπη Μαρκοπούλου.

Μαζί τους οι: Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Λουκία Πιστιόλα, Αινείας Τσαμάτης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Κωνσταντίνος Δανίκας, Θανάσης Μπανούσης, Αντώνης Αντωνάκος, Ζωή Μουκούλη, Διονύσης Λάνης, Αιμίλιος Ράφτης, Προμηθέας Νεραττίνι, Σοφία Τσινάρη, Ηρώ Κισσανδράκη, Αγγελική Καρυστινού, Μαρία-Νεφέλη Δούκα κ.ά.

Και οι μικροί Μάξιμος Γρηγοράτος και Δανάη Ελευθεροπούλου.

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions