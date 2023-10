Κόσμος

Ουκρανία - Κίεβο: Καταρρίψαμε 24 ρωσικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε τα 24 από τα 29 τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια σκάφη τα οποία στάλθηκαν από τη Ρωσία για να πλήξουν στόχους στην επικράτειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη το ουκρανικό γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας.

Το Κίεβο δεν ανακοίνωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.

