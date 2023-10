Κόσμος

Ιμαλάια: Δεκάδες νεκροί - εκατοντάδες αγνοούμενοι από ρήγμα σε παγετώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι έντονες βροχοπτώσεις στην Ινδία οδήγησαν στο θάνατο δεκάδες ανθρώπους ενώ εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης.

-

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη βορειοανατολική Ινδία και αγνοείται η τύχη 102 άλλων, μεταξύ των οποίων 22 στρατιώτες, αφού σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ρήγμα στις όχθες λίμνης παγετώνα, με αποτέλεσμα να προκληθούν αστραπιαίες πλημμύρες σε μια ορεινή κοιλάδα, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Ρόιτερς (σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 και οι αγνοούμενοι σε 82).

Η καταστροφή, η οποία πλήττει 22.000 ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές, είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων στα όρη της νότιας Ασίας που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

«Επιχειρήσεις έρευνας διεξάγονται κάτω από συνθήκες αδιάκοπων βροχοπτώσεων, ταχείας ροής των υδάτων στον ποταμό Τεέστα, ενώ δρόμοι και γέφυρες έχουν παρασυρθεί από τα νερά σε πολλά σημεία», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X.

Τεράστια ποσότητα βροχής έπεσε χθες, Τετάρτη, σε σύντομο χρονικό διάστημα στη λίμνη Λόνακ, που βρίσκεται στους πρόποδες ενός παγετώνα, προκαλώντας αστραπιαίες πλημμύρες στην κοιλάδα του ποταμού Τεέστα, περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της Γκανγκτόκ, της πρωτεύουσας του κρατιδίου Σικίμ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα και το Νεπάλ.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του κρατιδίου ανακοίνωσε πως νωρίς σήμερα το πρωί 26 άνθρωποι είναι τραυματίες ενώ αγνοείται η τύχη 102. Ένδεκα γέφυρες έχουν παρασυρθεί από τα νερά -14 σύμφωνα με τις αρχές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. «Οι πλημμύρες έσπειραν την καταστροφή σε τέσσερις περιφέρειες του κρατιδίου, παρασύροντας ανθρώπους, δρόμους και γέφυρες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του στρατού.

Σε βίντεο του πρακτορείου ειδήσεων ANI εικονίζονται πλημμυρισμένες περιοχές κατοικιών όπου σπίτια έχουν καταρρεύσει και οχήματα έχουν καλυφθεί από το νερό, ενώ στρατιωτικές βάσεις και άλλες εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές. Η λίμνη Λόνακ συρρικνώθηκε ξαφνικά κατά τα δύο τρίτα, καθώς έχασε μια υδάτινη επιφάνεια περίπου 1.050 στρεμμάτων, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τον Ινδικό Οργανισμό Διαστημικής Έρευνας.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε για κατολισθήσεις και προβλήματα στις πτήσεις καθώς περισσότερες βροχοπτώσεις αναμένονται τις δύο επόμενες μέρες σε τμήματα του Σικίμ και γειτονικών κρατιδίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Copernicus: Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος στην ιστορία ήταν του 2023

Κούβα: Διασώστες σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα