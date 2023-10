Κοινωνία

Ναρκωτικά - Αθήνα: Δύο συλλήψεις για διακίνηση

Τι διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των αστυνομικών.

Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθησαν, την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, στο κέντρο της Αθήνας ένας αλλοδαπός και μία ημεδαπή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικοί του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών εντόπισαν τον αλλοδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 110 γραμμ. κάνναβης, 2 κινητά και κλειδιά οικίας.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντός του οποίου εντοπίστηκε η Ελληνίδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9 κιλά και 941 γραμμ. κάνναβης 309 γραμμ. κοκαϊνης, 2 ζυγαριές ακριβείας, κλειδί οχήματος, κινητό και 400 ευρώ.

Μάλιστα, όπως διακριβώθηκε, το κλειδί του οχήματος που βρέθηκε αντιστοιχεί σε όχημα το οποίο εντοπίστηκε στην πυλωτή της πολυκατοικίας και είχε κλαπεί από τον ιδιοκτήτη του στις 26-08-2023 από την περιοχή του Γαλατσίου, ενώ από τις έρευνες στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ακόμη 1 κιλό και 86 γραμμ. κάνναβης, 41 γραμμ. κοκαϊνης και μία ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το κλεμμένο όχημα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

