Πάνος Μιχαλόπουλος: Πως είναι σήμερα ο ηθοποιός - Σπάνια εμφάνιση μετά από χρόνια (βίντεο)

Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του, ο Πάνος Μιχαλόπουλος φωτογραφήθηκε με τον Ηρακλή Τσίκινη, ο οποίος λέει ότι ο ηθοποιός ίσως επιστρέψει στην τηλεόραση.

(πηγή εικόνας: Facebook)

Ο Πάνος Μιχαλόπουλος έγραψε ιστορία τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, φθάνοντας ουσιαστικά μέχρι τα τέλη του 2000.

Μετά την τεράστια επιτυχία στη μικρή οθόνη αλλά και το σανίδι του θεάτρου, το 2009 ο… γόης με τις χιλιάδες θαυμάστριες αποφάσισε να αποσυρθεί από τα πάντα και να ζήσει ήρεμα στην Μικρομάνη Μεσσηνίας.

Η τελευταία δημόσια παρουσία του ήταν το 2011.

Το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου, ο Πάνος Μιχαλόπουλος βρέθηκε σε μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και ο παλαίμαχος διαιτητής, Ηρακλής Τσίκινης, δημοσίευσε μία φωτογραφία μαζί του, γράφοντας «Η συνάντηση με τον τεράστιο Πάνο Μιχαλόπουλο»,.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Ηρακλής Τσίκινης αναφέρθηκε στην ζωή του Πάνου Μιχαλόπουλου και δεν απέκλεισε την επιστροφή του στην τηλεόραση:

