Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων

Ποιες ώρες θα λειτουργήσουν τα Γραφεία Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων.

Ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων στις επικείμενες Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των επικείμενων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, ως ακολούθως:

Γραφεία Ταυτοτήτων

• Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 20.00

• Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00

Γραφεία Διαβατηρίων (για την παράδοση διαβατηρίων που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιούχους)

• Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2023, κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00

• Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2023, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00



Επισημαίνεται ότι τα Γραφεία Ταυτοτήτων θα λειτουργήσουν προκειμένου να επιδίδουν-καταχωρίζουν νέα δελτία ταυτότητας, ενώ παράλληλα η εξυπηρέτηση των προγραμματισμένων ραντεβού θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

