Οικονομία

Συντάξεις δικαστών - ΑΔΕΔΥ: Πρόκληση για τους εργαζομένους η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερα σκληρή η τοποθέτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των δημοσίων υπαλλήλων για την πρόσφατη απόφαση.

-

Ιδιαίτερα σκληρή τοποθέτηση δημοσίευσε η ΑΔΕΔΥ σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία επαναφέρει τις αποδοχές των ελλήνων δικαστών στα προ του 2012 επίπεδα. Η συνδικαλιστική οργάνωση δε διστάζει να σχολιάσει με ειρωνικό τρόπο, το δικιαίωμα δικαστών να αποφασίζουν οι ίδιοι για τις αμοιβές τους με την παροιμία "Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει", χαρακτηρίζει προκλητική την απόφαση και καλεί την κυβέρνηση να μην προβεί σε καμία τέτοια αύξηση αν πρώτα αυτή δεν ισχύσει για το σύνολο των κλάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

“Το γνωστό λαϊκό γνωμικό «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» θυμίζει η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιοποιήθηκε χθες από τα ΜΜΕ και αφορά στις συντάξεις των δικαστών.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του τύπου το Ελεγκτικό Συνέδριο με συντριπτική πλειοψηφία (28-3) με την υπ’ αριθμ. 1330/2023 απόφασή του, έκρινε ότι οι συντάξεις ΜΟΝΟ των δικαστών «οφείλουν να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012, καθώς οι μεταγενέστερες περικοπές τους δεν είναι σύμφωνες με το Σύνταγμα».

Δεν μας προκαλεί, πλέον, καμιά εντύπωση η απόφαση που αφορά στους δικαστές, οι οποίοι για μια ακόμη φορά «δικαιώνονται» από το ανώτατο δικαστήριο.

Αποτελεί, όμως, πρόκληση για το σύνολο των εργαζομένων της χώρας μας των οποίων οι προσφυγές στα δικαστήρια για τις περικοπές των μνημονίων, την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού και το πετσόκομμα των συντάξεων, σωρηδόν απορρίπτονται.

Τελευταίο παράδειγμα απορριπτικής απόφασης ήταν οι υπ’ αριθμ. 1307-1316/2019 αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες έκριναν ότι οι περικοπές του 13ου και του 14ου μισθού των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι συνταγματικές, τη στιγμή που το Γ΄ Τμήμα τον Δεκέμβρη του 2018 είχε κρίνει, με συντριπτική πλειοψηφία 6-1, αντισυνταγματικές τις περικοπές. Μάλιστα στο σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης του 2019 είχαν καταγραφεί και τα εξής: «παρά τις περικοπές των δώρων οι μισθοί των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι στα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης, συγκρινόμενες με το όριο φτώχειας και με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα». Προφανώς οι αποδοχές των δικαστών είναι χαμηλότερες από τις αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο, γι’ αυτό και η χθεσινή απόφαση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν είχε, ούτε έχει καμιά ψευδαίσθηση ότι οι εργαζόμενοι, μέσα από τα δικαστήρια, μπορούν να αναπληρώσουν τις απώλειες που είχαν από τις περικοπές των μνημονίων. Αξιοποίησε, όμως, και αυτό το μέσο (τις προσφυγές στο ΣτΕ) στο πλαίσιο της ευρύτερης συνδικαλιστικής της δράσης. Τα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα. Καμία προσφυγή μας στα δικαστήρια, για τις περικοπές των μνημονίων και του 13ου και του 14ου μισθού, δεν δικαιώθηκε. Οι μόνες που δικαιώθηκαν ήταν των δικαστών.

Με αφορμή την χθεσινή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλούμε την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε καμιά επιλεκτική αύξηση συντάξεων (μόνο των δικαστών), παρά μόνο σε συνολική, στο πλαίσιο της ίσης και δίκαιης αντιμετώπισης όλων των Ελλήνων πολιτών.

Τέλος, την καλούμε να απαντήσει στην ελληνική κοινωνία και στους εργαζόμενους σε ποια άλλη χώρα του κόσμου οι δικαστές αποφασίζουν για τους μισθούς και τις συντάξεις τους, οι ίδιοι”.

Ειδήσεις σήμερα:

Copernicus: Ο πιο θερμός Σεπτέμβριος στην ιστορία ήταν του 2023

Κούβα: Διασώστες σκοτώθηκαν από κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

5 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα