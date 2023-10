Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ανταγωνισμός, ένταση και προσοχή στα παιδιά (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

«Πρέπει να προσέχουμε πολύ τα παιδιά μας, αυτήν την περίοδο γιατί κάτι έχει γίνει, κάτι έχει κάνει ο Ουρανός και η παιδική ηλικία είναι σε τρικυμία», είπε η Λίτσα Πατέρα την Πέμπτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

«Ο Ερμής μπαίνει στον Ζυγό που θέλει να έχει καλές σχέσεις, προσπαθεί και έχει μια τέτοια κουλτούρα», είπε ακόμη η αστρολόγος.

Ωστόσο, όπως προσέθεσε η Λίτσα Πατέρα, «από την άλλη, ο Άρης και ο Πλούτωνας φέρνουν ανταγωνισμό και ένταση το διήμερο, άρα πρέπει να προσέχουμε πως είμαστε ανταγωνιστικοί, πως μιλάμε, πως τρέχουμε, πως μαλώνουμε, γιατί μπορεί ανδεχομένως να πάρουν τα πράγματα μια άλλη τροπή».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

