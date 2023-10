Πολιτική

Αναδρομικά δικαστικών - Μαρινάκης: Δεν υπάρχουν συνταξιούχοι δύο κατηγοριών για την κυβέρνηση

Σχετικά με τις αποφάσεις για τα αναδρομικά των δικαστών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι πρόκειται για μία απόφαση που αφορά δύο προσφεύγοντες, τονίζοντας ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν συνταξιούχοι δύο κατηγοριών

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας προχωρά με σεβασμό στους φορολογούμενους είπε ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στην καθέλκυση της φρεγάτας «Κίμων» χθες. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ισχυρότερη διπλωματικά, γεωστρατηγικά και αμυντικά. Ειδικότερα, ερωτηθείς για το δημοσίευμα της Yeni Safak o κ. Μαρινάκης τόνισε ότι δεν έχει υπάρξει απολύτως καμία αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με την κατανομή δυνάμεων και την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Δεν υπάρχει καμία συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα και οι συζητήσεις που πραγματοποιούνται γίνονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Είναι σαφής η ελληνική θέση και δεν πρόκειται να γίνει μία τέτοια συζήτηση, είπε ο κ. Μαρινάκης. Σχετικά με τις αποφάσεις για τα αναδρομικά των δικαστών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι πρόκειται για μία απόφαση που αφορά δύο προσφεύγοντες, τονίζοντας ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν συνταξιούχοι δύο κατηγοριών.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στην ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας το οποίο αφορά την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τις λιγότερες ελλείψεις φαρμάκων είπε ο κ. Μαρινάκης. Η υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και η ενδυνάμωση του συστήματος υγείας, τόνισε ο ίδιος.

Είχαμε καιρό να ακούσουμε τη λέξη «πραξικόπημα» από την αξιωματική αντιπολίτευση απάντησε ερωτηθείς για την κριτική της κας Φωτίου στο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ. Σε ό,τι αφορά τους βρεφονηπιακούς σταθμούς απάντησε ότι δεν καταργείται τίποτα αλλά γίνεται καλύτερη η λειτουργία τους.

Αναφορικά με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αλβανία και το ζήτημα του Φρέντη Μπελέρη, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Θα κάνουμε ό,τι προβλέπεται για τα αυτονόητα δικαιώματα του κ. Μπελέρη.



Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη:

"Ψηφίστηκε χθες το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας το οποίο μεταξύ άλλων διατάξεων προβλέπει:

Την δημιουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων η οποία θα ψηφιοποιήσει όλη την διαδικασία των προγραμματισμών, θα ενημερώνει τους ασθενείς και θα διασυνδέει τα Νοσοκομεία, προκειμένου να λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις.

Ένα νέο σύστημα δωρεάν αποστολής φαρμάκων υψηλού κόστους, στα σπίτια των χρονίως πασχόντων, το οποίο θα ξεκινήσει από 1 Ιανουαρίου.

Ηλεκτρονικό Σύστημα παρακολούθησης φαρμάκων, το οποίο θα ενημερώνει και θα προειδοποιεί για τυχόν ελλείψεις.

Σημειωτέον η Ελλάδα είναι η χώρα με τις μικρότερες ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη. Επιπλέον, χάρη στη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων, αυξήθηκαν κατά 30% οι βάρδιες των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ τρεις μήνες μετά την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

159 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων σε 57 περιοχές της χώρας συνέδραμαν το έργο του ΕΚΑΒ, εξασφαλίζοντας την πραγματοποίηση 1500 διακομιδών που δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί διαφορετικά. Συνολικά στις περιοχές αυτές έγιναν 5.965 διακομιδές, οι 3.823 από μικτά πληρώματα.

Οι κινήσεις αυτές γίνονται σε συνέχεια σημαντικών παρεμβάσεων που ξεκίνησαν από την προηγούμενη τετραετία, όπως, μεταξύ άλλων, η αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΣΥ από 3,8 δις. Ευρώ το 2019 σε 5,2 δις. Ευρώ το 2023,η διασφάλιση 1,5 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και η έναρξη ανακαινίσεων 90 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας και όλα αυτά εν μέσω ενός υγειονομικού «πολέμου».

Η υγεία είναι απόλυτη προτεραιότητα και η Κυβέρνηση εφαρμόζει με ταχύτητα και προσήλωση ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, την ενδυνάμωση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την στήριξη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

Ψηφίστηκε από την Βουλή, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του Συστήματος Διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ένα νομοσχέδιο που μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η αυτοδιοίκηση και, κυρίως, οι πολίτες.

Μπαίνει τέλος στην παρένθεση της απλής αναλογικής που είχε οδηγήσει σε ακυβερνησία την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ενισχύεται η δημόσια λογοδοσία στα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια.

Ενσωματώνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις και η οικονομική διαχείριση των σχολικών επιτροπών στον πυρήνα των Δήμων.

Καθιερώνονται δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των ΟΤΑ, με ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα σε όλους τους πολίτες και επιβράβευση των αποδοτικότερων.

Είναι μόνο η αρχή, από μία σειρά παρεμβάσεων που δρομολογούμε, ώστε η νέα αυτοδιοικητική περίοδος να αποτελέσει και μια νέα εποχή για την τοπική διακυβέρνηση. Συνεχίζονται οι καταβολές της πρώτης αρωγής προς τους πληγέντες από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Θεσσαλία. Την Τρίτη 3 Οκτωβρίου πιστώθηκαν επιπλέον 2,6 περίπου εκατομμύρια ευρώ, ενώ αθροιστικά έχουν καταβληθεί 39,3 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 7.300 δικαιούχους στην Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Σε συνέχεια των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα οι οποίες ξεπερνούν τις 22.000 σε περισσότερες από 250 κοινότητες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, ενεργοποιείται το σχήμα της Στεγαστικής Συνδρομής, ύψους 116 εκ. ευρώ. Το σχήμα περιλαμβάνει την ενίσχυση για την αποκατάσταση των κατοικιών και των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου το 80% της επισκευής ή αποκατάστασης του κτιρίου καλύπτεται από δωρεάν κρατική αρωγή και το 20% από άτοκο δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους έχουμε δεσμευθεί και θα παραμείνουμε στο πλευρό τους, ώστε, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, "ό,τι χάσαμε να το χτίσουμε μαζί".

Πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας «Κίμων» στις εγκαταστάσεις της Naval Group στην Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας προχωράει, πάντοτε με σεβασμό προς τους Έλληνες φορολογούμενους. Η Ελλάδα αποκτά τα πιο σύγχρονα σκάφη, τα πιο αποτελεσματικά μαχητικά και τον πιο κατάλληλο εξοπλισμό, τις καινούργιες φρεγάτες και κορβέτες, τα ελικόπτερα Romeo, τα Rafale και τα F16 Viper.

Η χώρα μας σήμερα είναι ισχυρότερη από ποτέ αμυντικά, γεωστρατηγικά και διπλωματικά. Kαι θέλω να το ξεκαθαρίσω για μια ακόμα φορά και από αυτό εδώ το βήμα ότι δεν υπάρχει ούτε έχει υπάρξει απολύτως καμία αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με την κατανομή δυνάμεων και την αμυντική θωράκιση της χώρας. Ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη ότι από την 1η Νοεμβρίου μειώνεται ο ΦΠΑ από 24% σε 13% για την απόκτηση των αγροτικών μηχανημάτων.

Ένα πάγιο αίτημα των αγροτών γίνεται πράξη και έρχεται σε μια περίοδο που ο αγροτικός κόσμος το έχει περισσότερο ανάγκη -και κυρίως εκείνοι που επλήγησαν από τις πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές. Η παρέμβαση αυτή αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο για την τόνωση της αγροτικής παραγωγής, αλλά και την ταχύτερη ανάκαμψη των παραγωγών στη Θεσσαλία.

Μια ακόμα σημαντική παρέμβαση είναι η ένταξη της παροχής υπηρεσιών για την υπέρβαση ή απομάκρυνση αρχιτεκτονικών εμποδίων που περιορίζουν την κινητικότητα Ατόμων με Αναπηρία σε κτίρια, δημόσια ή ιδιωτικά που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ του 4%. Η ισότητα της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες και η διευκόλυνση της ανεμπόδιστης κινητικότητάς τους παντού, είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Και γι' αυτό η Κυβέρνηση παρέχει αυτή τη δυνατότητα, ώστε οι εργασίες για την απομάκρυνση εμποδίων να ολοκληρωθούν με ταχύτητα στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Ο Πρωθυπουργός μετέβη σήμερα στη Γρανάδα όπου πραγματοποιείται η Τρίτη Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, με τη συμμετοχή 47 αρχηγών ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα θα συμπροεδρεύσει με τον Πρόεδρο της Ελβετίας σε πάνελ για την πολυμέρεια υπό το πρίσμα θεμάτων ασφαλείας και γεωστρατηγικής. Στο ίδιο πάνελ θα συμμετέχουν ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ, και, μεταξύ άλλων, οι ηγέτες της Φινλανδίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Ιρλανδίας, της Κύπρου και της Γεωργίας.

Αύριο, Παρασκευή 6 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που αναμένεται να εστιάσει στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την στρατηγική ατζέντα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της και τις προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ενώ συζήτηση θα γίνει και για τη Μετανάστευση.

Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση περί διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι υπέρ της διεύρυνσης ως επένδυση στο μέλλον: ωστόσο, πάγια ελληνική θέση είναι ότι η διαδικασία ένταξης στην Ε.Ε., είναι μια διαδικασία που βασίζεται σε μεταρρυθμίσεις και στις ίδιες τις επιδόσεις των υποψηφίων χωρών.

Προέχει, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει για το Μεταναστευτικό, και την κλιματική αλλαγή, δύο κρίσεις, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόκειται για θέματα που πρέπει να ενταχθούν στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και στη νέα αρχιτεκτονική που σχεδιάζεται τώρα. Και τα δύο αυτά ζητήματα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θίξει ως άμεσης προτεραιότητας στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στη Μάλτα, αλλά και στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ".

