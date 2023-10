Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Γιόν Φόσε

Ποιος ειναι ο συγγραφέας στον οποίο απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023.

Στον Νορβηγό συγγραφέα Γιόν Φόσε (Jon Fosse) απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2023, όπως ανακοίνωσε λίγο μετά τις 14:00 της Πέμπτης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Απονομής των Βραβείων.

