Κόσμος

Παιδί έπεσε στο κενό μεταξύ πλοίου και αποβάθρας σε ιταλικό λιμάνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το ατύχημα με το παιδί να "χάνεται" από τα μάτια της μητέρας του.

-



Μια μητέρα ξεκίνησε να ουρλιάζει «πού είναι το μωρό μου;» όταν ο οκτάχρονος γιος της έπεσε στη θάλασσα και βρέθηκε ανάμεσα σε κρουαζιερόπλοιο και την αποβάθρα. Το παιδί, που πιστεύεται ότι είναι από τη βόρεια Ευρώπη, ήταν με τους γονείς και την αδερφή του για διακοπές στο Σαλέρνο της Ιταλίας όταν έπεσε κάτω από το στενό πέρασμα και βρέθηκε στο νερό.

Κρατούσε το χέρι του πατέρα του πριν απομακρυνθεί και τρέξει κατά μήκος του λιμανιού, γλιστρώντας και πέφτοντας ανάμεσα στο κενό, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια, ο πατέρας βούτηξε πίσω από τον γιο του σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τον σώσει, προτού και οι δύο κολλήσουν ανάμεσα στο κρουαζιερόπλοιο και την αποβάθρα. Οι κραυγές ακούγονται στο βίντεο με τους περαστικούς να σπεύδουν στη συνέχεια να σώσουν τον πατέρα και τον γιο, οι οποίοι ήταν κλονισμένοι αλλά σωματικά αβλαβείς από τη δοκιμασία

Την εφιαλτική στιγμή κάθε γονιού, ακούγεται μια γυναίκα που φαίνεται να είναι η μητέρα του αγοριού στο βίντεο να φωνάζει απεγνωσμένα «πού είναι;». Τρέχει μανιωδώς πάνω-κάτω στην αποβάθρα, ψάχνοντας για το παιδί της. Αντηχούν ξέφρενες κραυγές και ουρλιαχτά καθώς περαστικοί και πλήρωμα του πλοίου μαζεύονται γύρω του για να παράσχουν βοήθεια. Μια ομάδα ανθρώπων φαίνεται να συνεργάζεται ώστε να τραβήξει το αγόρι έξω από το νερό. Οι άνθρωποι της ασφαλείας και οι εθελοντές πέταξαν ένα σκοινί στο οποίο το αγόρι κρατήθηκε, επιτρέποντάς του να μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, μεταδίδει η Daily Mail.

Η ανακουφισμένη μητέρα φαίνεται να ορμάει και να φροντίσει το αγοράκι της αφού φτάσει στην ξηρά. Οι διασώστες συνεχίζουν να προσπαθούν να ανεβάσουν τον πατέρα του παιδιού στον απότομο τοίχο και τελικά τα καταφέρνουν με τη βοήθεια μιας σωσίβιας ζώνης. Κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό, αλλά το αγόρι φέρεται να έχει σοκαριστεί, μαζί με τους τρομοκρατημένους γονείς του.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο)

Χαλκίδα - καταγγελία: Πατέρας προσπάθησε να βιάσει τον ανήλικο γιο του

Άρειος Πάγος: Δικαίωση ασφαλιστικής εταιρείας - “Φταίει ο ιδιοκτήτης που έκλεψαν το αμάξι του” (βίντεο)