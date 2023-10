Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: η πρώτη ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα (βίντεο)

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για πρώτη φορά στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, σε αίθουσα της Βουλής.

Ο Στέφανος Κασσελάκης απηύθηνε το απογευμα της Πέμπτης, σε αίθουσα της Βουλής, την πρώτη ομιλία του ως πρόεδρος του κόμματος στη συνεδρίαση της Κoiνοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η συνεδρίαση έγινε στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής.

Δείτε την ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ:

