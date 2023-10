Life

“Ο πρώτος από εμάς”: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο (εικόνες)

Κέρδισε τις εντυπώσεις η νέα σειρά του ΑΝΤ1 στην πρεμιέρα της. Μία "γεύση" από το δεύτερο επεισόδιο.

Έχεις ζήσει τη ζωή σου όπως πραγματικά θα ήθελες; Έχεις πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά σου; Βάζεις σε προτεραιότητα τα «πρέπει» ή τα «θέλω»; Ποια είναι τελικά τα σημαντικά και ποια τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή;

«O ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ», η νέα δραματική κομεντί που κάνει πρεμιέρα απόψε, Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, στις 22:30 στον AΝΤ1, έρχεται για να μας κάνει να αναρωτηθούμε για όλα τα παραπάνω. Ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα σημαντικά της ζωής, στους στόχους και στα όνειρα που κάποιοι δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε ή δεν προσπαθήσαμε καν. Η νέα δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» είναι ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, που υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσει πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:30 ΣΤΟ 2ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ



Πέμπτη 5 Οκτωβρίου – Επεισόδιο

Η Έλσα, η κόρη του Άλκη, φτάνει στην Αθήνα μαζί με την μητέρα της και περιμένει να βρει τον Άλκη στο σπίτι. Ο Άλκης όμως, που βρίσκεται ακόμα στο νοσοκομείο, δεν έχει ακούσει τα μηνύματά της και δεν γνωρίζει για την άφιξή τους. Ο Φίλιππος δεν θα πει όχι σε ένα αναπάντεχο φλερτ, η ξαφνική παρουσία όμως της γυναίκας του θα το ανατρέψει. Η Κάτια βρίσκεται συνεχώς στο πλάι του Άλκη και παραμελεί τον μέλλοντα άντρα της, ο οποίος αρχίζει να ανησυχεί για τη συμπεριφορά της. Ο Άλκης ανησυχεί με τα νέα για την υγεία του. Πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα και η σκέψη του είναι συνέχεια στην κόρη του. Η Σοφία για πρώτη φορά συνειδητοποιεί πως δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό της και κάνει το λάθος να το μοιραστεί με τον σύζυγό της, τον Κοσμά. Η Έλσα βρίσκει τις εξετάσεις του πατέρα της στο σπίτι... Πώς θα αντιδράσει;



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “ The First of Us ” της Paramount Pictures International .

