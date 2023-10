Οικονομία

Μπαϊρακτάρ: “Συμφωνία” για πυρηνικό σταθμό στην Θράκη

Δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενέργεια για το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια.

Ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, σε δηλώσεις του σχετικά με το ισραηλινό φυσικό αέριο και τη διαφαινόμενη «συμφωνία», που ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τη συνάντησή με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι «ένα μέρος του ισραηλινού φυσικού αερίου θα παραμείνει στην Τουρκία και ένα μέρος θα πηγαίνει στην Ευρώπη. Δεν θεωρούμε σωστό να θεωρείται η Τουρκία μόνο χώρα διαμετακόμισης", όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Προβλέπεται μεταφορά μέσω της Τουρκίας. Έχουμε μιλήσει για μεταφορά μέρους του ισραηλινού φυσικού αερίου στην Τουρκία και μέρους του στην Ευρώπη. Θα καθίσουμε ο ένας απέναντι στον άλλον και θα διαπραγματευτούμε με τους συνομιλητές μας κατά την επίσκεψή μας στο Ισραήλ το Νοέμβριο. Δεν θεωρούμε σωστό να θεωρείται η Τουρκία μόνο χώρα διαμετακόμισης. Έχουμε υπογράψει εξαγωγικές συμφωνίες φυσικού αερίου με ευρωπαϊκές χώρες. Θα αυξήσουμε τις συμφωνίες πώλησης και εξαγωγής φυσικού αερίου. Έχουμε προετοιμάσει τις υποδομές μας αναλόγως».

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε και στα σχέδια πυρηνικής ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η ενεργοποίηση του πρώτου αντιδραστήρα στο Άκουγιου τον Οκτώβριο του επόμενου έτους, αλλά και η συνέχιση των συνομιλιών για πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Θράκη και τη Σινώπη.

«Θέλουμε οπωσδήποτε να θέσουμε σε λειτουργία και τα έργα της Σινώπης και της Θράκης. Οι διαπραγματεύσεις μας με την Κίνα για τον αντιδραστήρα στη Θράκη συνεχίζονται και θέλουμε να οριστικοποιήσουμε μια συμφωνία τους επόμενους μήνες. Οι αρθρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες θα αντιπροσωπεύουν το 25% της πυρηνικής μας δυναμικότητας. Όταν οι σπονδυλωτοί πυρηνικοί σταθμοί μπαίνουν στη φάση της κατασκευής, προχωρούν ταχύτερα από τους άλλους».





