Άλπεις: Το Λευκό Όρος...κόντυνε

Μειώθηκε το ύψος της ψηλότερης κορυφής των Άλπεων, όπως ανακοίνωσαν Γάλλοι ειδικοί.

Το Λευκό Όρος, η ψηλότερη κορυφή των Άλπεων και της Δυτικής Ευρώπης, έχασε μέσα σε δύο χρόνια περισσότερο από δύο μέτρα και έχει πλέον ύψος 4.805,59 μέτρα, ανακοίνωσαν σήμερα γάλλοι ειδικοί.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, το όρος αυτό, που βρίσκεται στα σύνορα της Γαλλίας με την Ιταλία, έχει χάσει 2,22 μέτρα από το 2021, όταν η κορυφή του υψωνόταν στα 4.807,81 μέτρα.

