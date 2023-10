Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ - Κασσελάκης: Εμείς οι 48 απέναντι στους άριστους 158 (εικόνες)

Τι ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης στην πρώτη του ομιλία στην Βουλή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ.

Την πρώτη του ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ πραγματοποίησε ο Στέφανος Κασσελάκης, μετά την εκλογή του στην προεδρία του κόμματος.

Η ομιλία, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, το απόγευμα της Πέμπτης (05.10.2023) με τον Στέφανο Κασσελάκη εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για “τζάμπα μάγκες” και λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “θα έπρεπε να ντρέπονται”, καθώς “αντί για την ανακούφιση, το μόνο που έχουν για τους πολίτες είναι… χαστούκια”.

Η ομιλία του Στέφανου Κασσελάκη

“Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη που παίρνω το λόγο για πρώτη φορά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά στην Κ.Ο.”, είπε αρχικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

“Η γλώσσα του σώματος των βουλευτών της κυβέρνησης φανέρωνε πλήρη αλαζονεία για τους συνανθρώπους που έχασαν το βιός τους. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη από τον λαό, το μόνο που έκαναν ήταν να εθρωνευτούν τον Γιώργο Ιωακειμίδη και εμένα προσωπικά, χρησιμοποιώντας λογοπαίγνια παιδιών του Δημοτικού. Κατά τα άλλα εμείς είμαστε οι τοξικοί και όχι αυτοί, οι τζάμπα μάγκες. Αντί για την ανακούφιση που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που έχουν για τους πολίτες είναι… χαστούκια. Και θα έπρεπε να ντρέπονται”.

Και συνέχισε: “Στη Δικαιοσύνη εμείς οι 48 λέμε ξεκάθαρα να κάνει τη δουλειά της, χωρίς φόβο και γρήγορα, γιατί οι πολίτες ζητούν απαντήσεις”.

“Εμείς οι 48 απέναντι στους άριστους 158… Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και έντιμοι και σοβαροί βουλευτές στη ΝΔ. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι αντιμέτωποι με τη συνείδηση τους όταν χειροκροτούν την κυβέρνηση”.

“Ο άριστος Καραμανλής προφανώς θεωρεί την εκλογή του σε αυτό το Σώμα, σωτηρία. Να αποφασίσει τώρα, έστω και καθυστερημένα. Έχει πολιτική ευθύνη για τα Τέμπη; Τα Τέμπη δεν θα ξεχαστούν και αυτός είναι όρκος τιμής. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε στον φράχτη, ένα μήνα μετά τα Τέμπη, για να αλλάξει την ατζέντα στο όνομα του πατριωτισμού”.

“Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ειρωνεύονται. Εγώ αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή απανθρωπιά και αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω μία δωρεά. Και λοιπόν; Ας κάνει και ο κ. Μητσοτάκης…”, είπε για την επίσκεψη του στο ειδικό σχολείο στην Καλλιθέα.

“Ας φέρει αύριο στη Βουλή για την ισότητα στο γάμο. Για να δούμε ποιος διοικεί τη Νέα Δημοκρατία…”, είπε στη συνέχεια, προσθέτοντας ότι “δεν θα τους αφήσω σε χλωρό κλαρί. Γιατί η κοινωνία δικαιούται καλύτερα. Πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. Να αποδείξουμε τον λόγο που μπήκαμε στην πολιτική και τον λόγο που μένουμε στην πολιτική”.

“Ο ρόλος μου είναι η ακέραιη ευθύνη να πείσουμε όλοι μαζί ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών. Στερεότυπα τέλος. Τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα, ο κόσμος αλλάζει, όπως έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας… Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μιλάει σε όλους και σε όλες. Αλλά δεν θα υποκύψουμε στον πειρασμό να είμαστε αρεστοί σε όλους”.

“Σε λίγες μέρες θα κληθείτε για τον προϋπολογισμό. Θα έρθουν να σας πουν ότι είναι αδιανόητο να προστατεύει κάποιος την περιουσία του χωρίς να πληρώνει έξτρα. Θα έρθουν να σας πουν ότι είναι καλό πράγμα η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της Υγείας… Θα υπερηφανευτούν για τη δήθεν επενδυτική βαθμίδα, την ίδια στιγμή που δεν προβλέπουν μέτρα για τα νοικοκυριά, τους πλειστηριασμούς…”.

“Στο τέλος της ημέρας, δεν νιώθουν τον πόνο, την ανασφάλεια, την αγωνία και την ανάγκη για προκοπή των νέων. Επιτρέπουν μόνο την εξαγωγή τους και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε”.

“Δηλώνω προκαταβολικά υπερήφανος για τη μάχη που θα δώσετε στην Ολομέλεια”, συνέχισε.

“Ως πότε θα βαφτίζουμε τη δημόσια ευθύνη, ατομική ευθύνη; Ως πότε θα το επιτρέπουμε;”, αναρωτήθηκε.



“47 άξιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας. Θα είμαι στο πλευρό σας. Σας θέλω στο πλευρό μου. Ο λαός πρέπει να ξέρει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ο σύμμαχος του ελληνικού οικονομικού συμφέροντος. Έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να βάζουμε κόκκινες γραμμές. Υπόσχομαι ότι στα εθνικά μας θέματα, το κόκκινο δεν θα ξεθωριάσει καθόλου”, είπε κλείνοντας.

Σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, αναφέρει: «Ο νέος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασσελάκης έχρισε υπερσυντονιστή των τομεαρχών του κόμματος τον κ. Πολάκη, εξαργυρώνοντας προφανώς τη θερμή υποστήριξή του, αλλά δείχνοντας παράλληλα πώς βλέπει το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ: τοξικό, διχαστικό, στηριγμένο στα πιο φθαρμένα υλικά του παρελθόντος. Αυτό προφανώς βλέπουν και πολλοί βουλευτές που τον άκουγαν σήμερα παγωμένοι και αμήχανοι να επαναλαβάνει τα ίδια ληγμένα τσιτάτα, με πιο θερμό χειροκροτητή τον Παύλο Πολάκη. Ο «πολακισμός» είναι πλέον η επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά με γραβάτα».

