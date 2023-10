Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή οι κατηγορούμενοι για την κοκαΐνη ποσότητας “μαμούθ”

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι για τη μεταφορά και διακίνηση μίας από τις μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης που έχει βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους στην 4η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, οι πέντε κατηγορούμενοι για την ποσότητα «μαμούθ» των 585 κιλών κοκαϊνης που κατασχέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα σε αυτούς είναι 50χρονος, υπήκοος Αλβανίας, που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στη φερόμενη δράση του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και, κατά δήλωσή του, εργάζεται ως πυροσβέστης στη γειτονική χώρα.

Οι συλληφθέντες - εκτός από τον 50χρονο κατηγορείται η 42χρονη γυναίκα του, τα δύο ανίψια τους (21 και 33 ετών) κι ένας 35χρονος Έλληνας, με αλβανική καταγωγή - διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, από κοινού και κατ' επάγγελμα (με τη μορφή της εισαγωγής, αποθήκευσης, κατοχής και μεταφοράς).

Στις απολογίες τους οι τέσσερις άνδρες φαίνεται να υποστήριξαν ότι ήταν απλώς «μεταφορείς» των ναρκωτικών, ότι θα τα παρέδιδαν σε κάποιο άλλο πρόσωπο κι ότι οι ίδιοι «εκτελούσαν εντολές». Ο 50χρονος φέρεται, δε, να απολογήθηκε ότι θα εισέπρατταν 50.000 ευρώ για την μεταφορά. Αντίθετα, η 42χρονη γυναίκα αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση και ήδη πήραν το δρόμο για τις φυλακές.

Η πληροφορία για το παράνομο φορτίο - το μεγαλύτερο που κατασχέθηκε στη Θεσσαλονίκη κι ένα από τα μεγαλύτερα πανελλαδικά - έφτασε στις ελληνικές Αρχές μέσω του γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών (DEA) στην Αθήνα. Επισήμως δεν έγινε γνωστό πώς και πότε έφτασαν τα ναρκωτικά, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι προήλθαν από την Λατινική Αμερική και μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς προς το λιμένα της Θεσσαλονίκης. Παραλήφθηκαν από τα κατηγορούμενα μέλη του κυκλώματος, ενώ, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας, το μεγαλύτερο μέρος προοριζόταν να εξαχθεί στη γειτονική χώρα, απ' όπου επρόκειτο να διακινηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κι ένα μικρό μέρος θα διακινούνταν στην Ελλάδα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης παρακολουθούσαν το προηγούμενο διάστημα τις ύποπτες κινήσεις των εμπλεκόμενων προσώπων κι έπειτα από επιχείρηση συνέλαβαν τους πέντε κατηγορούμενους στις περιοχές της Αγίας Τριάδας και της Επανομής.

Κάποια από τα 500 δέματα είχαν πάνω το σύμβολο της σβάστικας, κάτι που σύμφωνα με στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να συνδέεται με την πρακτική που ακολουθούν τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ να χρησιμοποιούν λογότυπα, δίνοντας ταυτότητα στις ποσότητες κοκαϊνης που παρασκευάζουν στα εργαστήριά τους.

