ΑΕΚ - Άγιαξ: Επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ξεκίνησε η ένταση, ποια η απάντηση της αστυνομίας για την επιβολή της τάξης έξω από το στάδιο.

-

Δύο ώρες πριν από τη σέντρα για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa League, υπήρξε ένταση έξω από το γήπεδο.

Οπαδοί της ΑΕΚ τραγουδώντας συνθήματα φάνηκε ότι προσπαθούν να προσεγγίσουν τις παρακείμενες θύρες από εκείνη που θα φιλοξενηθούν οι οπαδοί του Άγιαξ, με την αστυνομία να παρεμβαίνει.

Το συμβάν έγιναν κατά την άφιξη των οπαδών του Άγιαξ.

05.10.2023, AEK???? planned to give the Ajax???? supporters a warm welcome, but the local riot police managed to hold their ground (so far) and prevented this https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/6lCEOOV4UT