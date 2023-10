Αθλητικά

Γιάννης Ιωαννίδης – Άρης : Τελευταία “επίσκεψη” στο “Παλέ”

Αποχαιρετισμός στον προπονητή που σημάδεψε το ελληνικό μπάσκετ σε ένα από τα «σπίτια» του.

Οι φίλοι του Άρη και οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα πουν το τελευταίο «αντίο» αύριο στη στον Γιάννη Ιωαννίδη.

Πριν από την εξόδιο ακολουθία του, η σορός του Γιάννη Ιωαννίδη θα εκτεθεί στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.

Στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης αναφέρεται:

«Η απώλεια του Γιάννη Ιωαννίδη συγκλόνισε το πανελλήνιο και φυσικά την οικογένεια του ΑΡΗ. Λίγο πριν συνοδευτεί στην τελευταία κατοικία του, δεν είναι δυνατόν να μην επισκεφθεί για τελευταία φορά το «σπίτι» του.

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Midea καλεί τους φίλους της ομάδας αύριο στις 15:30 στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον ανυπέρβλητο «Ξανθό», η σορός του οποίου θα βρεθεί στο γήπεδο που δόξασε και δοξάστηκε, πριν την ταφή του στα κοιμητήρια Θέρμης.

Το «παρών» στο Αλεξάνδρειο θα δώσουν η διοίκηση της ΚΑΕ ΑΡΗΣ Midea, σύσσωμη η ομάδα μας, καθώς και παλαίμαχοι καλαθοσφαιριστές που συνέδεσαν το όνομά τους με τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Όλοι στο «Παλέ» για να αποχαιρετήσουμε τον θρυλικό «Ξανθό» όπως του αξίζει, στο «σπίτι» του!».

