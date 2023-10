Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εισηγήσεις Κασσελάκη για το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η εσωκομματική διχόνοια αποτυπώθηκε στην πρώτη ψηφοφορία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Την εισήγηση του για την συγκρότηση του προεδρείου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, η οποία όπως αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «ήταν ενιαία και πλειοψήφισε». Στην ουσία οι προτάσεις ψηφίστηκαν από 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και καταψηφίστηκαν από 16, «εδραιώνοντας» έτσι την εσωκομματική αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε για την συγκρότηση του προεδρείου της ΚΟ τα εξής:

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΚΟ

Θεοδώρα Τζάκρη, Γραμματέας ΚΟ

Για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων: Διονύσης Καλαματιανός, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Νίκος Παππάς

Διευθυντής ΚΟ, Γιώργος Τσίπρας

Συντονιστής Τομεαρχών που θα ανακοινωθούν στην συνέχεια, Παύλος Πολάκης.





