Εκλογές - Χαρδαλιάς: με απασχολεί να είμαι χρήσιμος (βίντεο)

Όλα όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Με τον χρόνο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές να μετρά αντίστροφα, καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ο υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Αρχικά ο Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε: “Έχει γίνει ένα παρα πολυ σημαντικό έργο τα 4 τελευταία χρόνια. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι περιφέρειες της χώρας είναι εκείνο των αλληλοεπικακαλύψεων”, είπε ο Νίκος Χαρδαδιάς και έφερε το παράδειγμα των αντιπλημμυρικών, τονίζοντας ότι χρειάζεται συνεργασία.

“Ανησυχώ πάρα πολύ” απάντησε σε ερώτηση αν πέσει μία πολύ μεγάλη βροχή στην Αθήνα και τόνισε την ανάγκη να υλοποιηθούν σημαντικά έργα.

“Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά όχι βάσει αρμοδιοτήτων αλλα αντικειμενικών προβλημάτων" είπε και ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρχψει επικοινωνια μεταξύ των φορέων για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

“Το ζήτημα της αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης της Αττικής είναι η προτεραιότητα μου", είπε ακόμη.

Στη συνέχεια μίλησε για το ζήτημα του κυκλοφοριακού και είπε ότι πρέπει να τεθεί ένα σχέδιο για την αντιμετώπισή του.

Για το ζήτημα των απορριμμάτων τόνισε ότι "είναι κρίσιμο να αφήσουμε πίσω παλιές λογικές διαχείρισης των σκουπιδιών και να υπάρξει κυκλική οικονομία, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση".

Όπως τόνισε είναι έτοιμος να συνεργαστεί ακόμα και με ανθρώπους που έχουν διαφορετικό κομματικό και ιδεολογικό προσανατολισμό, για να υπάρξει ένα σωστό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι “με απασχολεί να είμαι χρήσιμος”.

