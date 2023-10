Τεχνολογία - Επιστήμη

ΟΑΚΑ - Στέγαστρο Καλατράβα: Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στον ΑΝΤ1 για την μελέτη στατικότητας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός αναφέρθηκε στην μελέτη που έχει στα χέρια του για το στέγαστρο Καλατράβα.

-

Σάλος έχει προκληθεί σχετικά με το κλείσιμο του ΟΑΚΑ για το στέγαστρο Καλατράβα, το οποίο συμφωνα με καταγγελίες, δεν είχε συντηρηθεί ποτέ, με αποτέλεσμα να κρίνεται επικίνδυνο.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, μίλησε στον ΑΝΤ1, για το στέγαστρο και αν και δεν μπορεί να δώσει στοιχεία από την μελέτη, αποκάλυψε στον Τάσο Τέλλογλου κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες.

Τα προβλήματα του στεγάστρου δεν αφορούν την κατασκευή αλλα την συντήρησή του και αναφέρονται στην ιδεατή στατικότητά του.

Ο κ. Στασινός ανέφερε αρχικά ότι "δεν θα μιλούσε για το περιεχόμενο της έκθεσης και τόνισε ότι "πρέπει κάποια στιγμή στην χώρα να αντιμετωπίζονται σοβαρά τα ζητήματα και να μην γίνονται οπτικοί έλεγχοι και να λέμε ότι θα καταστραφεί ο κόσμος ή θα πέσουν τα πάντα. Χρειάζεται μία σοβαρότητα, πρέπει να σταματίσει ο λαϊκισμός και να αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει την κατάσταση σεβόμενοι τους πολίτες".

"Τεχνικές δυνάμεις υπάρχουν και τεχνική επάρκεια υπάρχει και οι επιστήμονες που ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε τακτικά τις συντηρήσεις που θα πρέπει να γίνονται", είπε κλείνοντας ο Γιώργος Στασινός.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο)

Ιεράπετρα: Πτώμα εντοπίστηκε σε γκρεμό (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εισηγήσεις Κασσελάκη για το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας