Κοινωνία

Στη φυλακή ο αστυνομικός που κατηγορείται για μαστροπεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 40χρονος αστυνομικός που καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για σωματεμπορία.

-

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 40χρονος αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την σύντροφό του για βιασμό και μαστροπεία.

Ο αστυνομικός αρνήθηκε τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, όμως με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Είχε συλληφθεί με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, μετά από την καταγγελία της 34χρονης συντρόφου του από το Καμερούν.

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ακόμα μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, κατήγγειλε τον 40χρονο για αντίστοιχες πράξεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα θα κληθεί να καταθέσει στην ανακρίτρια στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Ιωαννίδης: η άνοια, οι προλήψεις, οι “130 βρισιές” και ο… άτυχος Αρμένιος παπάς! (βίντεο)

Ιεράπετρα: Πτώμα εντοπίστηκε σε γκρεμό (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: Οι εισηγήσεις Κασσελάκη για το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας