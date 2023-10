Αθλητικά

Exclusive Red Bull Showrun by ALUMIL: Η ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς “ανέβασε στροφές”! (εικόνες)

Η βιομηχανική περιοχή του Κιλκίς μετατράπηκε σε πίστα της F1 και το RB8 της Oracle Red Bull Racing προσέφερε μοναδικό θέαμα στους εργαζόμενους της ALUMIL και στους κατοίκους της περιοχής.

Στο πλαίσιο του Red Bull Showrun by ALUMIL, του mega event που πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους, το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, η ALUMIL, ως αποκλειστικός χορηγός της διοργάνωσης, προσέφερε μια ξεχωριστή εμπειρία στην τοπική κοινότητα του Κιλκίς: Για μία μέρα, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία μετέτρεψε τη Βιομηχανική Περιοχή του Κιλκίς σε «πίστα» Formula 1, φέρνοντας το θρυλικό μονοθέσιο RB8 της Oracle Red Bull Racing έξω από τον Θάλαμο Δοκιμών CFT, για ένα αποκλειστικό show αφιερωμένο στους ανθρώπους της ALUMIL, τους εργαζόμενους στη ΒΙ.ΠΕ. και τους κατοίκους της περιοχής.

Ένα event για την τοπική κοινότητα

Για την ALUMIL, η ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς είναι η «καρδιά» της, καθώς εκεί βρίσκεται η κεντρική παραγωγική της μονάδα και σχεδόν 1.000 εργαζόμενοι που συμβάλλουν καθημερινά στη σωστή λειτουργία της. Το αποκλειστικό event που διοργανώθηκε ήταν το «δώρο» της εταιρείας προς τους Alumilers και τα μέλη της τοπικής κοινότητας, μια «γιορτή» που θα μείνει ανεξίτηλη στη συλλογική μνήμη της.

Ένα event υψηλών προδιαγραφών και έντονων συγκινήσεων

Ο κόσμος άρχισε να συρρέει από νωρίς το απόγευμα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, παίρνοντας θέση για να θαυμάσει από κοντά τη θρυλική RB8, με την οποία η ομάδα της Red Bull Racing κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2012. Λίγο πριν το show της RB8, οι σχεδόν 2.000 θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον Λιθουανό μοτοσικλετιστή Aras Gibieza, που έκανε την εμφάνισή του πάνω στο KTM 890 DUKE R, χαρίζοντας στο κοινό μοναδικές στιγμές, με stunts που «έκοβαν» την ανάσα και «ζεσταίνοντας» την ατμόσφαιρα για τη συνέχεια.

Η στιγμή που όλοι περίμεναν έγινε αντιληπτή αμέσως: ο «μαγικός» ήχος από τον κινητήρα της RB8 έκανε τις «συστάσεις»... περιττές. Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο Αυστριακός οδηγός Patrick Friesacher. Μέσα σε μεγάλο ενθουσιασμό και επευφημίες και υπό το υποδειγματικό «πιλοτάρισμα» του Friesacher, το επιβλητικό μονοθέσιο προσέφερε στους παρευρισκόμενους ένα απίθανο show με εντυπωσιακά donuts. Με το πέρας της εκδήλωσης, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τον οδηγό μπροστά από το μονοθέσιο.

Πρωτοπορία σε όλα τα επίπεδα

Ως η κορυφαία ελληνική εταιρεία αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, με διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες, η ALUMIL διοργάνωσε ένα πρωτοποριακό event, γιορτάζοντας την επιτυχημένη πορεία της μαζί με τους ανθρώπους της και τα μέλη της τοπικής κοινότητας, καθώς το 2022 η εταιρεία κατέγραψε τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην ιστορία της, υπερδιπλασιάζοντας μέσα σε 8 χρόνια τον κύκλο εργασιών της. Η αναζήτηση νέων δρόμων στην καινοτομία, ο προϊοντικός πλουραλισμός, η συμμετοχή της εταιρείας σε εμβληματικά έργα σε κάθε γωνιά του πλανήτη και η υιοθέτηση περαιτέρω πρακτικών βιωσιμότητας, δίνουν τον τόνο για τη συνέχεια.