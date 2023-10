Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 6 Οκτωβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα.

-

Σήμερα 6 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Αγίου Θωμά του Αποστόλου

Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου

Θωμάς

Τομ

Θωμαή

Ερωτηίς

Ερωτηίδα

Ανατολή ήλιου: 07:25 - Δύση ήλιου: 19:01 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 37 λεπτά Η Σελήνη είναι 22 ημερών Αποστόλου Θωμά. Μάρτυρος Ερωτηίδος της παρθένου. Οσιομάρτυρος Μακαρίου του νέου, του εκ Κίου (1590). Οσίων Κενδέα του θαυματουργού, [Ίλαρίωνος του νέου, Ιωάννου, Ιωσήφ, Καλαντίου (ή Καλλαντίωνος), Κασσιανού (της Γλυφάς) και Κασσιανού ( της Αξύλου ), των εν Κύπρω.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Ιαπωνία: Ισχυρή δόνηση στα νησιά Ιζού

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 171 σημεία

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή