Σεισμός στην Ιαπωνία: Ισχυρή δόνηση στα νησιά Ιζού

Ισχυρός σεισμός με μικρό εστιακό βάθος στα νησιά Ιζού. Το μέγεθος της δόνησης.

Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών έπληξε σήμερα τα νησιά Ιζού της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το εστιακό βάθος ήταν μικρό, δέκα χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

