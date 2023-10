Αθλητικά

Γιάννης Ιωαννίδης: Σήμερα η κηδεία του “ξανθού” - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Οι ώρες που θα βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του σπουδαίου προπονητή που θα ταφεί το απόγευμα. Η επιθυμία της οικογένειάς του.

Στο πένθος έχει "βυθιστεί" η οικογένεια του ελληνικού μπάσκετ, μετά την απώλεια του σπουδαίου προπονητή, του Άρη, του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και της εθνικής Ελλάδος, Γιάννη Ιωαννίδη, σε ηλικία 78 ετών.

Σήμερα στις 17:00 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, συγγενείς, φίλοι, και θαυμαστές, θα πουν το τελευταίο "αντίο" στον «ξανθό» . Αντί στεφάνων, η οικογένεια του Γιάννη Ιωαννίδη ζήτησε από όποιον το επιθυμεί να καταθέσει τα χρήματα στη Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης.

Πριν από την εξόδιο ακολουθία του, όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ Άρης, η σορός του Γιάννη Ιωαννίδη θα εκτεθεί στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.

Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να τον «αποχαιρετήσουν» με τον δικό τους τρόπο και γι’ αυτό η ΚΑΕ Άρης κάλεσε να δώσουν όλοι το «παρών» στις 15:30, όταν και η σορός του Ιωαννίδη θα βρεθεί για τελευταία φορά στο «Παλέ».

Χθες το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Άγιο Ιωάννη Βούλας, προκειμένου να πουν το τελευταίο «αντίο» στον «Ξανθό» συγγενείς, φίλοι και γενικά άνθρωποι του αθλητισμού, που δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν για την εξόδιο ακολουθία.

Συγκλόνισε ο επικήδειος της κόρης του Γιάννη Ιωαννίδη

Η κόρη του Γιάννη Ιωαννίδη, Ελένη-Θεοδώρα, συντετριμμένη εκφώνησε τον επικήδειο στον Άγιο Ιωάννη Βούλας και συγκίνησε τους πάντες με τα λόγια της.

«Δεν είμαι μόνη μου. Εδώ είμαστε όλοι για να σου φωνάξουμε πόσο πολύ σε αγαπάμε και τι θα σημαίνεις πάντα για την οικογένειά σου, για το μπάσκετ, για τον αθλητισμό, για όλη την Ελλάδα. Έφυγες νωρίς και ένδοξα μπαμπά. Έφυγες με γενναιότητα, όπως έκανες σε όλη σου τη ζωή. Στάθηκες στις επάλξεις, πολέμαγες σαν θηρίο, δεν φοβόσουνα κανέναν και τίποτα. Και τώρα που σε αποχαιρετάμε πάλι αγέρωχο σε βλέπω μπροστά μου.

Θρηνούμε που σε χάσαμε, μα χαιρόμαστε γιατί ζήσαμε μαζί σου, βαδίσαμε στις στράτες που μας χάραξες, ακολουθούσαμε τις οδηγίες που μας έδινες. Κοουτσάρα μου θα σου πω κάτι, το παιχνίδι δεν τελείωσε, πήρες απλά ένα τάιμ άουτ για να το συνεχίσεις στα ουράνια γήπεδα.

Ένα τραγούδι της αγαπημένης σου Μαρινέλλας λέει «καμιά φορά να αλλάξω ουρανό μα δεν υπάρχει δρόμοι». Εσύ μπαμπά μου τους βρήκες αυτούς τους δρόμους».

