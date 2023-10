Κοινωνία

Τροχαίο στην Αθηνών-Σουνίου: ΙΧ “καρφώθηκε” σε τοίχο

Τροχαίο - σοκ με εγκλωβισμό στην παραλιακή. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Γαλάζιας Ακτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, καρφώθηκε σε τοίχο και ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και τον παρέλαβε.

