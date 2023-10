Life

“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια είναι καθηλωτικά (εικόνες)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη σειρά του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι". Πάρτε μία... γεύση από το τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Ο μυστηριώδης κόσμος τους γκρεμίζεται και χτίζεται από την αρχή. Χτίζεται με ηθικά διλήμματα, συναισθηματικά αδιέξοδα, προδοσία και οδυνηρές απώλειες.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου



Ο Δημήτρης κρύβει από την Άννα το σημείωμα που βρήκε στο αυτοκίνητό του. Η απαίτηση του δολοφόνου να πάει η Άννα το μαχαίρι στο ξενοδοχείο τον έχει ταράξει. Ο μόνος που θα μάθει για αυτό είναι ο Ανδρέας και οι δυο τους θα προσπαθήσουν να οργανώσουν μια επιχείρηση για να πιάσουν τον δολοφόνο, χωρίς την ανάμειξη της Άννας.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Ο Αλέκος, θέλοντας να πάρει τη ζωή του πίσω, θα κάνει μία αναπάντεχη επίσκεψη στην Υβόννη.

Τι θα γίνει όταν ο νέος διοικητής της ασφάλειας Πειραιά Κυριάκος Παπαδημητρίου, ανακαλύψει το μυστικό του Δημήτρη και του Ανδρέα για το σημείωμα;

Τρίτη 10 Οκτωβρίου



Ο Δημήτρης και ο Ανδρέας προχωρούν την επιχείρηση με ένα παράτολμό σχέδιο, χωρίς η Άννα να γνωρίζει τίποτα.

Ο Θοδωρής δίνει στον Παναγιώτη μία πληροφορία που θα αλλάξει την τροπή της ιστορίας.

Ο Σταύρος είναι έξαλλος με τον Δημήτρη και τον Ανδρέα που του έκρυψαν την ύπαρξη του σημειώματος του δολοφόνου και αποκαλύπτει τα πάντα στην Άννα.Ο Αλέκος, που νομίζει ότι έχει βρει τρόπο να ανακτήσει έδαφος, βρίσκεται μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη.

Ο Σταύρος δε θα διακινδυνεύσει ν’ αφήσει τον δολοφόνο της αδερφής του να ξεφύγει και για εκείνον η συμμετοχή της Άννας είναι μονόδρομος. Η επιχείρηση ξεκινά, όμως, τίποτα δεν θα πάει όπως το είχαν σχεδιάσει…

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους: ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας. Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

