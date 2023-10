Life

“Η Μάγισσα”: Ραγδαίες εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπές, μυστήριο, συναίσθημα και αγωνία στα νέα επεισόδια, της συναρπαστικής παραγωγής του ΑΝΤ1.

-

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους.

Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα.

Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας.

Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Ο Μιχαήλ ζητά απ’ τον Αντρέι ν’ αναλάβει τις έρευνες για τον φόνο του εγγονού του. Αρχικά, οι υποψίες πέφτουν όλες πάνω στον Βρώτσο.

Ο Αντρέι ανακρίνει όλο το προσωπικό, ενώ η Θεοφανώ τραβά ιδιαίτερα την προσοχή του.

Ο Κανέλλος ανακαλύπτει τα οστά του αδερφού του Τζανέτου, φέρνοντας στην επιφάνεια μια σύγκρουση πολλών χρόνων με τον Μιχαήλ.

Ο Πετρούνης βρίσκει τον Γάλλο αρχαιολόγο Μισέλ ντε Μποφόρ και τον οδηγεί στον πατέρα του, Σπήλιο, προκειμένου να τους βοηθήσει με την ανεύρεση του θησαυρού.

Ο Μανόλης και η Αγάθη ταραγμένοι που η Θεοφανώ ανακάλυψε τη σπηλιά, που ζούσε η μητέρα της, αποφασίζουν να της πουν την αλήθεια για το παρελθόν της.





ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Η Θεοφανώ μαθαίνει κι άλλες πληροφορίες για τη μητέρα της απ’ την Αγάθη και τον Μανόλη που θα την αναστατώσουν.

Ο Μιχαήλ δε δέχεται πως τα οστά που βρήκε ο Κανέλλος, είναι του αδερφού τους, του Τζανέτου και ξεσπάει άγριος καυγάς ανάμεσά τους.

Ο Μάρκος με τον Τζανή συγκρούονται μετά τις υποψίες του Αντρέι πως ο δολοφόνος του βρέφους ίσως έχει να κάνει με την οικογένειά τους.

Στον πύργο των Γερακάρηδων, ο Μισέλ προσπαθεί να εγκλιματιστεί στη νέα πραγματικότητα.

Η Δαμιανή πείθει τον Μιχαήλ για μια απόφαση που θ’ αλλάξει για πάντα τη ζωή του Τζανή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

#Magissa

Facebook: @magissa.ant1tv

Instagram: @magissa.ant1tv

Twitter: @magissa_ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη, ο Πλούτωνας και οι προβλέψεις του σαββατοκύριακου (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Αργυρός: Σπάνια εμφάνιση με την σύντροφό του στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)