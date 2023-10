Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη, ο Πλούτωνας και οι προβλέψεις του σαββατοκύριακου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Η Σελήνη στον Καρκίνο είναι μία ρομαντικλη θέση που μας καλεί να έρθουμε πιο κοντά με αγαπημένα μας πρόσωπα" είπε η Λίτσα Πατέρα την Πέμπτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις.

"Από την άλλη η θέση της Αφροδίτης σε σχέση με τον Πλούτωνα θα δημιουργήσουν μοιραίους και παθιασμένους έρωτες" είπε ακόμη η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

