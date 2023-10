Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ - Τροχονομικοί έλεγχοι: Στο στόχαστρο η ηχορύπανση από εξατμίσεις και ηχητικά συστήματα (βίντεο)

Πόσες παραβάσεις εντοπίστηκαν και τι βρέθηκε κατά του ελέγχους της ΕΛΑΣ.

Εντατικά συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΕΛΑΣ με συνολικά 170 παραβάσεις σε μία ημέρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Αφαιρέθηκαν 37 άδειες κυκλοφορίας, 27 άδειες οδήγησης και βεβαιώθηκαν 170 τροχονομικές παραβάσεις σε μια μέρα – Στόχευση στην ηχορρύπανση

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στην Αττική – Προτεραιότητα η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Συνολικά 170 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα, βεβαιώθηκαν μετά από στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του νέου ολιστικού σχεδίου αστυνόμευσης για ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών, εντατικοποιούνται συνεχώς οι έλεγχοι. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε Γαλάτσι, Λυκαβηττό, Χαϊδάρι, Αιγάλεω και Πειραιά, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτοσχέδιων παράνομων αγώνων, της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και κράνους, της ηχορύπανσης που προκαλείται από εξατμίσεις και ηχητικά συστήματα, καθώς και άλλων επικίνδυνων παραβάσεων.

Πιο αναλυτικά, οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

49 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

14 για έλλειψη καθρεπτών,

13 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,

16 για θορύβους,

12 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

10 για Κ.Τ.Ε.Ο.,

9 για μη τοποθετημένη πινακίδα,

6 για ανασφάλιστα οχήματα,

4 για φιμέ μεμβράνες,

1 για επικίνδυνους ελιγμούς,

1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και

35 λοιπές παραβάσεις.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 37 άδειες κυκλοφορίας και 27 άδειες ικανότητας οδήγησης, ενώ ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα και μεταφέρθηκε 1 όχημα.

Οι υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας θα συνεχίσουν καθημερινά και με εντατικούς ρυθμούς να πραγματοποιούν ελέγχους, σε σημεία όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα, αναφορικά με την οδική ασφάλεια".





