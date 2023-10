Κόσμος

Ρωσία – Κύπρος: Διπλωματική ένταση μετά τη σύλληψη δημοσιογράφου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ κάλεσε τον πρέσβη της Κυπρου στη Μόσχα για εξηγήσεις σχετικά με τη σύλληψη ενός Ρώσου δημοσιογράφου στη Λευκωσία.

-

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τον πρεσβευτή της Κύπρου στη Μόσχα για εξηγήσεις σχετικά με τη σύλληψη ενός Ρώσου δημοσιογράφου στη Λευκωσία.

Επικαλούμενο μια διπλωματική πηγή, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ανέφερε ότι ο πρέσβης Κύπρος Γιωργαλλής κλήθηκε αναφορικά με τη σύλληψη του ανταποκριτή της ρωσικής εφημερίδας Rossiyskaya Gazeta, Αλεξάντρ Γκασιούκ.

Κατά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, η αστυνομία έκανε υπερβολική χρήση βίας κατά τη σύλληψή του.

Ο Γκασιούκ συνελήφθη χθες Πέμπτη κοντά στο σπίτι του. Ο Ρώσος δημοσιογράφος τραυματίστηκε στο χέρι και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νόμπελ Ειρήνης στην Ναργκίς Μοχαμαντί

“Το Πρωινό” - Αργυρός: Σπάνια εμφάνιση με την σύντροφό του στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)