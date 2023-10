Κοινωνία

Συλλήψεις για διακίνηση ηρωίνης στο κέντρο της Αθήνας

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, πέρασαν χειροπέδες σε δυο άντρες και μια γυναίκα, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ηρωίνης.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χθες το πρωί στην Αθήνα, τρία άτομα (δύο άνδρες και μία γυναίκα) για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Επιπλέον, δύο εξ αυτών κατηγορούνται και για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών κατάφεραν μετά από διερεύνηση πληροφοριών, αναφορικά με την διακίνηση ηρωίνης από τους κατηγορούμενους στο κέντρο της Αθήνας, να τους εντοπίσουν και να πιστοποιήσουν την δράση τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια των κατηγορουμένων σε περιοχές της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

411,9 γραμμ. ηρωίνης,

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

4 κινητά τηλέφωνα,

αυτοκίνητο και

το χρηματικό ποσό των 2.715 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, σε βάρος της κατηγορουμένης εκκρεμεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών που επισύρει ποινή κάθειρξης 15 ετών και χρηματική ποινή 4.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

