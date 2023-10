Αθλητικά

Γιάννης Ιωαννίδης: συγκινητικό το “τελευταίο αντίο” στον κόουτς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κλίμα συγκίνησης; συγγενείς και φίλοι είπαν το "τελευταίο αντίο" στον Γιάννη Ιωαννίδη.

-

Ο Γιάννης Ιωαννίδης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στα κοιμητήρια της Θέρμης. Πλήθος κόσμου τον αποχαιρέτησε με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ιωαννίδη στα Κοιμητήρια της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από μία μεγάλη αυτοκινητοπομπή με αφετηρία τη ΔΕΘ, η σορός του “Ξανθού” έφτασε στην τελευταία κατοικία της.

Από πολιτικά πρόσωπα μεταξύ άλλων το "παρών" έδωσαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο υπουργός Μακεδονίας Θράκης Στάθης Κωνσταντινίδης.

Το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Ιωαννίδη είπαν και αρκετοί παλαίμαχοι μπασκετμπολίστες, όπως ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Γιάννης Γιαννούλης, ο Γιώργος Σιγάλας, ο Ντέιβιντ Ρίβερς και άλλοι.

Νωρίτερα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Αλεξάνδρειο να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο Γιάννη Ιωαννίδη, με τον Νίκο Γκάλη, να μιλά εμφανώς συγκινημένος για τον επί χρόνια προπονητή του και «μεγάλο αδερφό» του, όπως τον χαρακτήρισε ο ίδιος.

Συντετριμμένες βγήκαν από το όχημα που τις μετέφερε η κόρη του Ελένη-Θεοδώρα και η σύζυγός του, Γιούλα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Αργυρός: Σπάνια εμφάνιση με την σύντροφό του στο αεροδρόμιο (βίντεο)

Άγιοι Ανάργυροι: Επίθεση με γλάστρα σε λεωφορείο - Η μαρτυρία του οδηγού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τρίκαλα: Μωρό "έφαγε" τοξικό φυτό - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο