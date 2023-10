Κόσμος

Μεξικό: πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο που ανατράπηκε (εικόνες)

Ανάμεσα στα θυματα βρίσκονται γυναίκες και παιδιά.

Τουλάχιστον 18 μετανάστες από τη Βενεζουέλα και την Αϊτή σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην Οαχάκα του Μεξικού, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της Πολιτείας αυτής.

«Ο προσωρινός απολογισμός ανέρχεται σε 18 νεκρούς. Πρόκειται για δύο γυναίκες, τρία παιδιά και 13 άνδρες. Όλοι τους κατάγονταν από τη Βενεζουέλα και την Αϊτή» ανέφερε ο εισαγγελέας.

Άλλοι 27 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία.

Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Οαχάκα δείχνουν το λεωφορείο που μετέφερε τους μετανάστες αναποδογυρισμένο, σε μια απότομη στροφή του δρόμου που συνδέει την Πολιτεία αυτή με την Πουέμπλα.

#PulsoInternacional #06Octubre Accidente de autobus que transportaba migrantes, en su mayoria venezolanos, dejo este viernes al menos 17 muertos y varias personas heridas en el sur de #Mexico. El bus cubria la ruta de Oaxaca a Cuacnopalan, informo Proteccion Civil de Oaxaca. Via:… pic.twitter.com/jTXiwwfApY — ??Que Pasa en Venezuela (@QPEV_) October 6, 2023

