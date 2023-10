Αθλητικά

Formula 1 - GP Κατάρ: Ο Φερστάπεν κέρδισε την pole position

Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε άνετα την pole position για το κυριακάτικο GP της Formula 1 στο Κατάρ.

Τη δέκατη εφετινή "pole position" και συνολικά 30ή στην καριέρα του πανηγύρισε σήμερα (6/10) ο Μαξ Φερστάπεν, στο πλαίσιο του γκραν πρι του Κατάρ, το οποίο είναι ο 17ος αγώνας της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα. Ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά που πραγματοποιήθηκαν στην πίστα "Lusail International Circuit" και θα βρίσκεται την Κυριακή στην πρώτη θέση της εκκίνησης. Ο οδηγός της Red Bull, ο οποίος έκανε έναν τόσο ταχύ πρώτο γύρο, ώστε μετά από ένα λάθος εγκατέλειψε τη δεύτερη γρήγορη προσπάθειά του στο Q3, άφησε στις επόμενες δύο θέσεις τις δύο Mercedes, με τον Τζορτζ Ράσελ να βρίσκεται μπροστά από τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λάντο Νόρις με McLaren σημείωσε επίδοση που τον έφερνε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, ωστόσο σβήστηκε ο χρόνος του Βρετανού για παραβίαση των ορίων της πίστας, με αποτέλεσμα ο Ράσελ να «ανέβει» στη δεύτερη θέση. Επίσης, για τον ίδιο λόγο σβήστηκε και ο χρόνος του έτερου οδηγού της McLaren, Όσκαρ Πιάστρι, στη δεύτερη γρήγορη προσπάθειά του στο Q3, ο οποίος είχε καταταγεί τρίτος, με αποτέλεσμα να εκκινεί πλέον από την έκτη θέση, και ο Χάμιλτον να «κερδίσει» μια θέση. Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι είχε σβηστεί ο χρόνος και της πρώτης προσπάθειας του Νόρις στο Q3, με αποτέλεσμα ο οδηγός της McLaren να εκκινεί την Κυριακή από τη δέκατη θέση.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Ferrari και ο Σέρχιο Πέρες με Red Bull έμειναν εκτός Q3, καθώς κατετάγησαν 12ος και 13ος, αντίστοιχα. Ο Ισπανός δεν φάνηκε αρκετά γρήγορος για να μπει στην πρώτη δεκάδα, ενώ ο χρόνος του Μεξικανού σβήστηκε λόγω παραβίασης των ορίων της πίστας στη στροφή 5.

Πλέον οδηγοί και ομάδες προετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα σπριντ, στον οποίο ο Φερστάπεν χρειάζεται μόλις τρεις βαθμούς για να στεφθεί και μαθηματικά παγκόσμιος πρωταθλητής για τρίτη διαδοχική σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι, μετά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν στο format του σπριντ για το 2023, το σαββατιάτικο σπριντ γίνεται πλέον ένα αυτόνομο χαρακτηριστικό στα τριήμερα των γκραν πρι που περιλαμβάνουν έναν τέτοιο αγώνα, με το αποτέλεσμά του να μην έχει κάποιο αντίκτυπο στη σειρά εκκίνησης για το ίδιο το γκραν πρι. Πριν από τον αυριανό αγώνα σπριντ, ο οποίος στο Κατάρ θα έχει διάρκεια 19 γύρους, θα διεξαχθεί μια πρόσθετη περίοδος δοκιμών που θα κρίνει τη σειρά εκκίνησης του σπριντ και η οποία ονομάζεται "Sprint Shootout".

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών του γκραν πρι στο Κατάρ έχει ως εξής:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:23.778

2. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:24.219

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:24.305

4. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:24.369

5. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:24.424

6. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:24.540

7. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 1:24.553

8. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 1:24.763

9. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 1:25.058

10. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) -

