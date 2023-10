Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Οκτωβρίου

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα.

Σήμερα 7 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Ιερομαρτύρων Πολυχρονίου

Ιουλιανού και Καισαρίου διακόνου

Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου

Ευσεβίου πρεσβυτέρου και Φήλικος.

Οσίων Λεοντίου του υπατικού και Ιωάννου ερημίτου, Σεργίου του Ρώσου.