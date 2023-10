Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στα κόκκινα… το θρίλερ του ΟΑΚΑ

Στην παράταση έλυσαν τις διαφορές του οι «αιώνιοι» σε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα.

Σε ένα συγκλονιστικό ντέρμπι «αιωνίων», αντάξιο του ονόματος των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποδράσει από το ΟΑΚΑ και να εκκινήσει νικηφόρα το εφετινό ταξίδι του στη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στην παράταση (74-74κ.α.) με 88-78 του Παναθηναϊκού στο κατάμεστο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, γράφοντας το «δύο στα δύο» επί των «πράσινων» στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στη σεζόν 2023-24 και πανηγυρίζοντας τη 18η νίκη τους στις τελευταίες 19 συναντήσεις τους σε Euroleague, A1 Ανδρών/Basket League, Κύπελλο Ελλάδας και Super Cup.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβγαλε απόψε αντίδραση, μετά το «ναυάγιο» που είχε προηγηθεί στο Super Cup της Ρόδου, ο Κώστας Σλούκας άναψε στη δεύτερη περίοδο τη... σπίθα (σημείωσε τους 11 από τους 20 πόντους τους σε αυτό το διάστημα), οι Μάριο Γκριγκόνις (17π.), Χουάντσο Ερναγκόμεθ (13π., 10ρ.) και Ματίας Λεσόρ (10π., 10ρ.) προσπάθησαν να φουντώσουν τη... φλόγα, αλλά ο Ολυμπιακός είχε σε ετοιμότητα την... πυρασφάλεια του.

Με τους Τόμας Γουόκαπ (17π.), Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος (16π.), Άλεκ Πίτερς (17π., 10ρ.) και Νίκολα Μιλουτίνοβ (15π.) να... σβήνουν κάθε προσπάθεια νέας «πράσινης» ανάφλεξης, οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το ματς στην παράταση και το... καθάρισαν στο επιπλέον πεντάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 43-36, 59-52, 74-74κ.α., 78-88 παρ.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Εμίλιο Πέρεζ, Μίλαν Νέντοβιτς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόσα 5 (1), Γκάι, Μπαλτσερόφσκι 7 (1), Σλούκας 20 (2), Γκραντ 5, Λεσόρ 10, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 17 (4), Ερνανγκόμεθ 13 (2), Μαντζούκας 1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 17 (5), Γκος 16 (3), Κάναν 14 (4), Λούντζης, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου 3 (1), Πίτερς 17 (2), Μιλουτίνοβ 15, Σίκμα 4, ΜακΚίσικ 2.

