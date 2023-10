Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισπανία: Δοκιμαστική εκτόξευση επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Miura-1 (βίντεο)

Βίντεο από το κέντρο ελέγχου της αποστολής δείχνει τον ενθουσιασμό που επικράτησε καθώς ο πύραυλος υψωνόταν στον νυχτερινό ουρανό της Ουέλβα.

Η ισπανική αεροδιαστημική εταιρία PLD Space εκτόξευσε σήμερα τον επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλό της Miura-1 από βάση της Ουέλβα στη νοτιοδυτική Ισπανία, δίνοντας νέα πνοή στις ευρωπαϊκές διαστημικές φιλοδοξίες.

Η δοκιμαστική εκτόξευση στέφθηκε με επιτυχία ύστερα από δύο προηγούμενες απόπειρες που ματαιώθηκαν στο παρά πέντε. Ο πύραυλος Miura-1 (σ.σ. πήρε το όνομα της διάσημης ράτσας ταύρων Μιούρα) έχει το ύψος ενός τριώροφου κτιρίου και μπορεί να μεταφέρει φορτίο βάρους 100 κιλών.

INCREIBLE DESPEGUE DEL MIURA-1!!???@PLD_Space ha lanzado exitosamente su cohete, desde Arenosillo en Huelva.



??1ER COHETE PRIVADO DE EUROPA!!#Launch #VamosMIURA #MIURA1 #SpaceX pic.twitter.com/O08vF7WFC3

— Fox Space (@CarlosDiaz0903) October 7, 2023

— Space Nosey (@SpaceNosey) October 7, 2023

Τον περασμένο Μάιο, η πρώτη απόπειρα εκτόξευσης του πυραύλου Miura-1 ματαιώθηκε λόγω ισχυρών ανέμων. Μια δεύτερη απόπειρα, τον Ιούνιο, απέτυχε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

Η σημερινή δοκιμαστική εκτόξευση ήταν η πρώτη από τις δύο προγραμματισμένες υποτροχιακές αποστολές. Αναλυτές επισημαίνουν πως το μεγάλο στοίχημα για την PLD Space είναι η ανάπτυξη ενός μεγαλύτερου πυραύλου, του Miura-5, που σχεδιάζεται για να μεταφέρει δορυφόρους. Η παρθενική αποστολή του Miura-5 αναμένεται το 2025.

???? Despega el MIURA1 ????



Desde el Arenosillo en Huelva, despega el #MIURA1 de @PLD_Space, primer cohete privado de Europa.#VamosMIURA pic.twitter.com/BBYrINrFcj

— Space Nosey (@SpaceNosey) October 7, 2023

