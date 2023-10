Πολιτική

Κασσελάκης: Ανάρτηση - απάντηση μετά τη δήλωσή του για τους δύο γιους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση ότι θέλει να αποκτήσει δύο γιους με τον σύντροφό του Τάιλερ, οι σφοδρές αντιδράσεις και η απάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

-

Την απάντησή του έδωσε ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης αναφορικά με όσα είπε στη συνέντευξή του και την επιθυμία του να επεκτείνει την οικογένεια του με το σύντροφό του, Τάιλερ, αποκτώντας δυο γιους.

Ο Στέφανος Κασσελάκης δέχθηκε κριτική για το ότι δήλωσε πώς προτιμά να αποκτήσει δύο αγόρια και όχι κορίτσια. Συγκεκριμένα ανέφερε στη συνέντευξή του στον Alpha:

«Δύο άνθρωποι, που επιλέγουν την αγάπη, είναι οικογένεια. Η αγάπη κάνει την οικογένεια. Εγώ και ο Τάιλερ, ο Τάιλερ και γω, θα θέλαμε να επεκτείνουμε την οικογένεια μας. Θα θέλαμε να αποκτήσουμε δύο αγόρια, τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Κάποια μέρα ίσως να τα βαπτίσουμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Θα θέλαμε πάντως να έχουμε δύο αγόρια με παρένθετη μητέρα γιατί θα θέλαμε η προσωπικότητα του καθενός μας να μεταφερθεί στα παιδιά έτσι ώστε, προφανώς αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αυτή η συνέχεια».

Οι εξηγήσεις του Στέφανου Κασσελάκη με νέα του ανάρτηση

«Υπάρχουν υπέροχα ζευγάρια μπαμπάδων που μεγαλώνουν υπέροχα κορίτσια. Στην περίπτωση του δικού μας ζευγαριού, νιώθουμε δέος μπροστά σε κάτι τέτοιο. Απέναντι σε μία κόρη, έχω ακόμα αναπάντητα ερωτήματα για το αν θα είμαι σε θέση να τη διαπαιδαγωγήσω σωστά, να ανταποκριθώ ως γονιός με επάρκεια στις ερωτήσεις της για την εφηβεία, την έμμηνο ρύση, τη γυναικεία σεξουαλικότητα - όλα όσα συνθέτουν τη μοναδικότητα της γυναικείας φύσης. «Αυτά μαθαίνονται στην πορεία», θα πείτε. Όμως επιτρέψτε μου την εκ των προτέρων συναίσθηση της ευθύνης. Δεν είναι τίποτα εύκολο ή δεδομένο. Ειλικρινά, καμία επιλογή λοιπόν μεταξύ κόρης και γιου. Μόνο ενσυναίσθηση. Γιατί το παιδί δεν είναι συνέχειά μας. Ούτε εργαλείο μας. Είναι ψυχή. Που θέλει από τους δύο γονείς του θαύματα και όχι τραύματα»

Υπάρχουν υπέροχα ζευγάρια μπαμπάδων που μεγαλώνουν υπέροχα κορίτσια.

Στην περίπτωση του δικού μας ζευγαριού, νιώθουμε δέος μπροστά σε κάτι τέτοιο.

Απέναντι σε μία κόρη, έχω ακόμα αναπάντητα ερωτήματα για το αν θα είμαι σε θέση να τη διαπαιδαγωγήσω σωστά, να ανταποκριθώ ως γονιός…

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 6, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς: Συνετρίβη αεροσκάφος κοντά σε ξενοδοχείο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Οκτωβρίου

Ισπανία: Δοκιμαστική εκτόξευση επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Miura-1 (βίντεο)