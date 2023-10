Κοινωνία

Κλοπή ελαιόλαδου στην Χαλκιδική: Ο δικηγόρος των ελαιοπαραγωγών στον ΑΝΤ1

Η κλοπή – μαμούθ ελαιόλαδου στην Χαλκιδική και οι υποψίες για «δουλειά εκ των έσω».

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση κλοπής «μαμούθ» ελαιόλαδου που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε στον συνεταιρισμό Ελαιουργίας του Πολυγύρου στη Χαλκιδική.

Στις αποθήκες που φυλάσσουν οι παραγωγοί το λάδι φέρεται να έγινε η κλοπή σχεδόν 52 τόνων ελαιόλαδου - ποσότητα αρκετά μεγαλύτερη απ' ότι αρχικά είχε υπολογιστεί- στην περιοχή της Χαλκιδικής, όπως ανέφερε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Στούντιο με Θέα» ο δικηγόρος Θανάσης Γιοβανούδας, ο οποίος εκπροσωπεί 25 ελαιοπαραγωγούς του Πολυγύρου.

Ο κ. Γιοβανούδας δήλωσε ότι δεν υπήρχε παραβίαση, ούτε εκλάπη κάτι άλλο από τον Συνεταιρισμό και παράλληλα οι κάμερες σε γειτονικά σπίτια καμία δεν δείχνουν καμία κίνηση το Σαββατοκύριακο μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν υπήρχε κλοπή και ότι κάτι έγινε από μέσα.

Και σημείωσε ότι από τον Συνεταιρισμό δεν υπάρχει κάποια αντίδραση ή ανακοίνωση για την καταγγελλόμενη κλοπή.

