Ισραήλ – Λωρίδα της Γάζας: Εκτόξευση πυραύλων και ένοπλες συγκρούσεις

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σήμερα το πρωί τη διείσδυση «απροσδιόριστου αριθμού τρομοκρατών» στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σειρήνες συναγερμού που προειδοποιούν για εισερχόμενους πυραύλους ήχησαν για αρκετά λεπτά σε περιοχές του νότιου και του κεντρικού Ισραήλ νωρίς σήμερα Σάββατο 7/10 ενώ στη Λωρίδα της Γάζας ακουγόταν η συνεχής βοή των εκτοξεύσεων, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες.

Κάτοικοι της Γάζας δήλωσαν ότι άκουγαν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, δεν υπάρχουν άμεσα λεπτομέρειες για πιθανά θύματα.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους ασφαλείας τις επόμενες ώρες.

«Οι κάτοικοι στις γειτονικές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε ο στρατός, καθώς δεκάδες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ για πάνω από μία ώρα.

