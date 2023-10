Αθλητικά

Shanghai Masters – Τσιτσιπάς: Εύκολη νίκη στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδρασης στον Ρίνκι Χιτζικάτα.

-

Εύκολη επικράτηση στην πρεμιέρα του στο Rolex Shanghai Masters, του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Ρίνκι Χιτζικάτα, με 6-4, 6-2 μέσα σε 82 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο (φάση «32») της διοργάνωσης.

Εκεί θα αναμετρηθεί με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και τον Ούγκο Ουμπέρ.

Ο 22χρονος Αυστραλός προσπάθησε στο πρώτο σετ, σπάζοντας μάλιστα το σερβίς του Τσιτσιπά, ισοφαρίζοντας 4-4. Όμως ο Έλληνας πρωταθλητής με νέο μπρέικ έκανε το 5-4 και 6-4 για να πάρει το πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ έκανε δύο συνεχόμενα μπρέικ (3-2, 5-2), και παίρνοντας δέκα σερί πόντους έφτασε στη νίκη.

Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία του 26χρονου Έλληνα πρωταθλητή στο tour μετά τον πρώτο γύρο του US Open. Βρίσκεται στο Νο.6 του Race στο δρόμο προς το ATP Finals στο Τορίνο (12-19/11), στην προσπάθειά του α να εδραιώσει τη θέση του στην πρώτη οκτάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς: Συνετρίβη αεροσκάφος κοντά σε ξενοδοχείο

Χανιά: Φωτιά στις παλιές φυλακές

Ισπανία: Δοκιμαστική εκτόξευση επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Miura-1 (βίντεο)