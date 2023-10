Κόσμος

Εύβοια: Κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο της ότι αποπειράθηκε να βιάσει το 9χρονο παιδί τους

Η 50χρονη υπέβαλλε μηνυτήρια αναφορά στον 41χρονο πρώην σύντροφο της και για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία μιας 50χρονης γυναίκας στην Ασφάλεια Χαλκίδας, ότι ο πρώην σύζυγος της προσπάθησε να βιάσει το 9χρονο παιδί τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviazoom.gr, ήταν την Τετάρτη (04-10-2023) όταν η 50χρονη μετέβη στον 2ο όροφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Εύβοιας όπου βρίσκεται το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας και κατήγγειλε με μηνυτήρια αναφορά τον 41χρονο πρώην σύζυγο της ότι προσπάθησε να βιάσει το 9χρονο παιδί τους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού, ωστόσο δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης του παιδιού, τα οποία στην ουσία θα είναι αυτά που θα «τρέξουν» την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης.

